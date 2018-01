METOO: Partiletoppene samlet til møte om varslingssaker. Foto: Cornelius Poppe/ NTB Scanpix

Partitopper samlet til metoo-møte

Publisert: 30.01.18 09:03

Partitopper på tvers av hele fargespekteret er tirsdag morgen samlet for å utveksle erfaringer med varslingssaker.

– Det er viktig til å få kjennskap til rutiner, og hvordan man håndterer det og kanskje en samlet forståelse av hvordan man skal gjøre det, sa statsminister Erna Solberg før hun gikk inn til møtet hun selv har invitert til.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener det er bra å utveksle erfaringer.

– Det er et område hvor jeg tror vi deler målsettingene, at det skal være trygt for kvinner og menn og unge å delta i politikken, sier han til NTB.

Ikke bekymret over rekruttering

Støre sier han ikke er veldig bekymret for at varslingssakene skal skade rekrutteringen til partiene.

– Det er selvfølgelig grunn til å være urolig for det, for vårt oppdrag er også å motivere unge mennesker til å gå inn i politikken. Men jeg tror politikk er så spennende – jeg tror det å være med og påvirke samfunnet er så viktig at unge mennesker, og også mennesker som har erfaring oppover i livet, kommer til å delta.

Dagen før forsvarte han håndteringen av varslersakene mot den avgåtte nestlederen Trond Giske, i en tale til Aps landsstyre der metoo-kampanjen og støtte til varslerne var sentrale temaer.

– Står for det vi har gjort i en vanskelig situasjon

– Jeg syns vi kan stå for det vi har gjort i en veldig vanskelig situasjon. Vi er ikke uvant med varslersaker, men det å få varslersaker så sentralt som vi har gjort, har stilt ekstra store krav til oss, sa Støre på vei inn til møtet.

På spørsmål saker om seksuell trakassering er annerledes i politiske partier enn på andre samfunnsområder, svarer Støre:

– Ikke i kjernen. Varslerne skal bli trodd på, tatt på alvor og fulgt opp. Men politikken har nok det ved seg at det har et flomlys fra mediene som jeg tror er annerledes enn i bedrifter, organisasjoner og foreninger.