Regjeringen åpner for økt dieselavgift

Publisert: 14.01.18 13:00

INNENRIKS 2018-01-14T12:00:00Z

MOSS (VG) Regjeringsplattformen fra Høyre, Frp og Venstre gir grønt lys for økt dieselavgift, og freder Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet til 2021.



Dermed har Frp akseptert flere avgiftsøkninger på klimaområdet:

Det skal innføres en flat CO₂-avgift for alle sektorer på 500 kroner, som skal økes i løpet av de neste fire årene. CO₂- og NOX-komponenten i engangsavgiften skal økes ved kjøp av nye biler.

Disse endringene bidrar til at det i enda større grad skal lønne seg å velge miljøvennlige biler, skriver Høyre , Venstre og Frp i erklæringen.

De tre partiene åpner også for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025.

«Merinntektene ved eventuell avgiftsøkning skal benyttes til å redusere trafikkforsikringsavgiften (tidligere årsavgiften) med tilsvarende sum.», heter det.

Integrerings-løft

Statsminister Erna Solberg presenterte søndag den nye politiske plattformen, og sier at Norge skal være et godt land å leve i for alle.

De seks hovedpunktene i plattformen omhandler en omstilling i norsk økonomi, nye arbeidsplasser, klimaforpliktelser, inkluderende arbeidsliv, bærekraftige velferdsordninger, redusere fattigdom og utenforskap og gjennomføre et integreringsløft.

– For mange står utenfor samfunnet, sier statsminister Erna Solberg.

I plattformen heter det også at statsborgerskap i Norge skal henge høyt. Regjeringen vil utrede og endre statsborgerloven slik at det som hovedregel er åtte års botid for å få statsborgerskap i Norge. Begrunnelsen for dette er at tildeling av statsborgerskap skal være integreringsfremmende.

Partiene vil også stramme inn på familiegjenforening og innføre språkkrav.

– Vi strammer inn på familieinnvandring, hever kravene for å bli norsk statsborger, innfører språkkrav og nye forbud mot burka og nikab. I tillegg til dette skal vi fortsette kampen vår for å begrense og stanse trygdeeksport. Vi skal fortsatt ha kontroll, sier Jensen.

Regjeringen ønsker også å forby bruk religiøse klesplagg og symboler i politi, domstoler og kriminalomsorgen.

Venstre sa ja

Klokken 14.35 ble det klart at den utvidede regjeringen skal ha Venstre med på laget. Da Venstre-leder Trine Skei Grande forlot hotellet i Moss for å møte Erna Solberg og Siv Jensen på Jeløya, bekreftet hun at samarbeidet var et faktum.

– Venstre sin gruppe har sagt ja til plattformen, svarer Grande.

I en pressemelding søndag skriver Venstre at de har fått gjennomslag for at Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene holdes fri for oljevirksomhet i hele perioden.

Partiet fremhever også at de har fått på plass gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager.

Utvidet alkoholsalg

Regjeringen ønsker også å innføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Det er også foreslått flere endringer når det kommer til salg av alkohol. Alkoholsalget skal utvides til klokken 21 på hverdager og lørdager. I dag er reglene klokken 20 på hverdager og klokken 18 på lørdager. Partiene ønsker også å endre alkoholloven slik at åpningstidene i Vinmonopolets lokale butikker kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol.

Det skal også bli enklere å drive søndagsåpne butikker, og regjeringen ønsker å forenkle disse reglene.

Regjeringen innfører også at DNA-testing skal bli brukt i alle saker der det skal avklares slektskap i forbindelse med familiegjenforening.

Renere hav

Regjeringen ønsker også fokus på Norges rolle i globale utfordringer.

Blant annet skal Norges internasjonale lederrolle i arbeidet med marin forsøpling skal styrkes, og Norge skal gå foran med offensive nasjonale tiltak. Forsøplingen skal reduseres, det skal tas tak i forurensningen, og regjeringen går inn for å ta i bruk alternativer til fossil plast.

I den nye plattformen er også skaping av nye arbeidsplasser et sentralt punkt. Partiene mener det må bli mer lønnsomt å investere i norske bedrifter, og at Norge trenger flere ben å stå på økonomisk. De vil derfor skape nye jobber i flere næringer, og ønsker grønne, smarte og nyskapende løsninger.

Frp: Kutt i eiendomsskatten

Frp har fått inn i plattformen et forslag om å redusere makssatsen i eiendomsskatten fra syv til fem promille. Det betyr at kommuner som i dag har seks eller syv promille må kutte eiendomsskatten.

– I tillegg foreslår vi et makstak for taksering av eiendommer, som gjør at kommuner som har et for høyt skattegrunnlag må kutte eiendomsskatten. Folks hus og hjem skal ikke være et skatteobjekt, og vi skal fortsette å senke skattene, sier Siv Jensen i en pressemelding.

Statsråder fordeles senere

Regjeringsplattformen skal beskrive politikken som den utvidede Solberg-regjeringen tenker å føre de neste tre og et halvt årene, fram til stortingsvalget i 2021.

Når politikken nå er på plass, starter en ny forhandlingsrunde.

Da skal blant annet statsrådspostene fordeles mellom partiene.

Invitasjon til KrF

Ifølge kilder som VG har snakket med, er erklæringen utarbeidet med KrF høyt oppe i bevisstheten til de tre som nå går sammen i regjering.

Tanken skal ha vært å friste KrF inn i regjeringssamarbeidet, om Hareide og hans parti skulle ombestemme seg.

– Det vil bli satt av plass til KrF, sier en kilde med innsyn i prosessen, til VG.

Statsminister Erna Solberg har flere ganger, også etter at KrF forlot sonderingene i fjor høst, sagt at hun fastholder sin drøm om en borgerlig flertallsregjering. Men hun har også presisert at det er en avgjørelse som KrF selv må ta.

– Jeg kommer til å fortsette å drømme om det, så får KrF ha de prosessene de ønsker å ha, sa Høyre-lederen til VG 2. januar, på første forhandlingsdag for en ny regjeringsplattform.

VG er ikke kjent med hvordan de tre partiene har utformet denne invitasjonen, men ifølge Solberg beskriver regjeringsplattformen konkrete forslag som de mener kan friste for KrF å henge seg på.

– Det er flere ting i denne plattformen som Knut Arild Hareide vil synes er interessant, for eksempel eldre- og sykehuspolitikken. Samtidig vil han nok protestere på nye åpningstider for Vinmonopolet og ølsalget, sa Solberg på pressekonferansen.

Den utvidede regjeringen har ikke flertall i Stortinget, og vil være avhengig av støtte fra KrF eller andre partier for å få gjennomført regjeringsplattformen.