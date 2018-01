MISTER OPPSLUTNING: Nestleder Hadia Tajik i Ap deltok i debatten på NHOs årskonferanse i dag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Dramatisk fall for Ap i ny måling

Publisert: 09.01.18 16:17 Oppdatert: 09.01.18 16:32

Arbeiderpartiet går tilbake 5,7 prosentpoeng i NRKs partibarometer for januar og får en oppslutning på 20,1 prosent.

Dersom oppslutningen fra målingen tirsdag var et valgresultat, ville det vært Aps dårligste valg på 94 år, skriver NRK .

Oppslutningen er en tilbakegang på 7,3 prosentpoeng fra Aps resultat ved stortingsvalget i september.

– Dette er ikke en måling som vi er fornøyd med eller ønsker oss, sier nestleder Hadia Tajik i Ap.

– Samtidig så har Arbeiderpartiet vært i en ganske krevende situasjon de siste ukene, og jeg tror og håper at når vi nå får satt i gang med mer politikk knyttet til både arbeid, skole og helse, at det og vil ha betydning for velgernes engasjement, sier Tajik til NRK .

Trond Giske gikk søndag av som nestleder i partiet etter at det har kommet flere varslingssaker mot ham den siste tiden.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ingen kommentar til katastrofemålingen, meddeler hans medarbeider Camilla Ryste i en sms til VG. Samtidig henviser hun til gjenværende nestleder Tajiks uttalelser til NRK.

Thorvald Stoltenberg: – Forbauser meg ikke

Arbeiderparti-veteran Thorvald Stoltenberg (86) er ikke overrasket over partiets fallende oppslutning.

– Det forbauser meg ikke. Jeg har vært forberedt på at dette ville skje, sier han til VG.

– Det har de siste månedene bare vært dårlige nyheter sett med mine øyne, og da må man være forberedt på at meningsmålingene ikke går oppover, men nedover, mener Stoltenberg.

Han legger til at han har stor tillit til dagens Ap-ledelse.

– Jeg har ikke mistet gnisten og mener dette bør være en inspirasjon for alle oss som ser nødvendigheten av Ap, slik at vi bidrar med det vi kan for å bringe Ap tilbake til toppen

Carl I. Hagen: – Naturlig

Frp-nestor og vararepresentant til Stortinget Carl i Hagen betegner Aps nedgang som naturlig.

– Jeg synes det er helt naturlig etter den enorme oppmerksomheten av negativ karakter som har vært mot Ap en lang stund, sier Carl I. Hagen (Frp) til VG.

– Jeg vet av erfaring at hukommelsen er kortvarig i politikken, men det er klart at hvis denne maktkampen i Ap pågår for lenge, så får de et større problem. Samtidig – det er lenge til neste stortingsvalg, påpeker Frp-nestoren.

Høyre størst

Høyre er nå klart største parti, ifølge NRKs måling. Partiet får en oppslutning på 28,7 prosent. Det er en fremgang på 1,9 prosentpoeng. Regjeringspartner Frp går så vidt fram – 0,2 prosentpoeng – til 14,9 prosent oppslutning.

– Dette er en god start på det nye året som viser at Frp holder stand. Jeg tror velgerne ser at landet styres trygt og med borgerlig regjering og ønsker mer av Fremskrittspartiets politikk, sier Siv Jensen til VG.

Tre andre partier går også fram på målingen. SVs oppslutning ligger på 8,3 prosent (+1,2 prosentpoeng), Sp går fram til 12,2 prosent (+1 prosentpoeng), mens Rødt går fram 1,2 prosentpoeng til 2,9 prosent oppsluntning.

– Det er veldig gledelig at SV styrker seg og at vi både får flere velgere og flere medlemmer, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø.

KrFs støtte ligger uendret på 4,6 prosent, mens Venstre går tilbake 0,3 prosentpoeng til en oppslutning på 3,6 prosent. Også MDG faller og ender på 2,7 prosent (-0,2)