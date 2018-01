SØRGER: Terje Opheim, Jannes storebror, var fredag blant dem som bar kisten fra kirken til kirkegården. Foto: Tore Kristiansen

Jannes bror om ukene med drapssiktede: – Mye følelser i spill

Publisert: 26.01.18 15:39

BRUMUNDDAL (VG) Terje Opheim, broren til Janne Jemtland, tilbragte mye tid med den nå drapssiktede ektemannen i ukene etter at hun forsvant.

– Det har vært to veldig spesielle uker med mange vendinger. Det har vært slitsomt og mange følelser i spill, sier Opheim til VG etter Jannes begravelse fredag .

Han ønsker ikke å uttale seg om pågripelsen eller siktelsen mot lillesøsterens ektemann.

– Vi har snakket litt med forsvareren hans om helt praktiske ting. Ellers har det ikke vært et tema. Jeg tror ikke han selv ønsket å komme i begravelsen heller, sier Opheim.

Gravlagt fredag

Omkring 400 personer tok fredag formiddag farvel med tobarnsmoren i Veldre kirke i Brumunddal.

Mange ble nødt til å stå for at alle som hadde møtt opp, skulle få plass. Jannes båre sto omgitt av lys på alle kanter – og en stor hjerteformet krans av hvite roser prydet enden av kisten.

– Det ble akkurat den begravelsen vi hadde planlagt. Det var trist, men veldig godt å få avsluttet et kapittel på en verdig måte, sier Opheim, og takker alle som bidro med taler og sang.

– Hvordan går hverdagen videre etter dette?

– Det blir rart. Vi må tilbake til en hverdag med våre normale liv, men saken er langt fra ferdig. Uansett var det en lettelse å få tatt farvel med Janne på en så fin måte, sier han.

Tvillingbroren sang

Under begravelsen holdt Jannes tvillingbror, Brede Haugen, tale for forsamlingen. Etterpå sang han «Song for Jolee» av gruppen «Kamelot». Sangen ble møtt med tårer fra mange av de fremmøtte. Haugen ønsker ikke å kommentere begravelsen ytterligere.

– Det var gripende og sterkt for hele familien, forteller Opheim.

Etterpå deltok 120 personer på en minnestund Opheim beskriver som veldig koselig.

– Ubesvarte spørsmål

Sogneprest Katrin Wiegmann forrettet under begravelsen.

– Alle vi som er her i dag, er i en situasjon som ingen vil være i. Det er tøft, vanskelig og forferdelig trist. Det er et hav av ubesvarte spørsmål. Et helt samfunn har fulgt med og sorgen er stor. Og familien må ta inn over seg at Janne ble revet bort så alt for tidlig. Minnene om Janne, samler oss, sa Wiegmann.

Etter seremonien i kirken ble Jemtlands kiste båret ut av hennes nærmeste familie, for å fullføre begravelsen med kistenedsettelse på Veldre kirkegård.

Oppretter minnefond

Tobarnsmoren forsvant fra hjemmet i Brumunddal natt til 29. desember. Hun var savnet i 15 dager før hun etter ektemannens anvisninger ble funnet død i Glomma. Ektemannen (46) er pågrepet og siktet for forsettlig drap på henne.

Et minnefond etter avdøde Janne Jemtland er nå opprettet for å ivareta økonomien til hennes to etterlatte mindreårige sønner.