TREKKER SEG: Ulf Leirstein trekker seg etter at NRK viderebrakte opplysninger om at Leirstein i 2010 sendte eposter med pornografisk materiale til unge gutter i FpU, og i 2012 foreslo trekantsex med en 15 år gammel FpU-gutt. Foto: Roger Neumann, VG

Ulf Leirstein trekker seg fra Frp-verv

Publisert: 12.01.18 19:01

INNENRIKS 2018-01-12T18:01:34Z

Frp-politiker Ulf Leirstein opplyser fredag kveld at han trekker seg fra toppvervene sine i partiet.

– Det har den siste tiden vært et enormt medietrykk. Jeg går ikke god for alt som presenteres men jeg erkjenner å ha utvist dårlig dømmekraft og gått over streken, sier Leirstein i en uttalelse til VG fredag kveld.

– Derfor velger jeg nå å trekke meg fra mine verv som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Dette gjør jeg for å skåne min familie og partiet, fortsetter Leirstein.

Hans Andreas Limi, parlamentarisk leder i Frp, forteller til VG at mener det er en klok vurdering.

– Jeg mener dette er en klok vurdering av Ulf av hensyn til hans familie og partiet. Jeg har stor forståelse for at han har tatt denne beslutningen.

NRK: Foreslo trekantsex med mindreårig Frp-gutt

Tidligere denne uken avslørte NRK at unge FpU-medlemmer, deriblant en da 14 år gammel gutt, fikk tilsendt pornografiske bilder fra Leirsteins epostadresse på Stortinget.

Fredag meldte NRK at Leirstein i 2012 skal ha sendt tekstmeldinger til en kvinnelig partifelle, hvor han forslo trekantsex med en mindreårig FpU-gutt.

Det var en kvinne i 30-årene, som på det daværende tidspunktet var aktiv i Fremskrittspartiet, som skal ha mottatt SMS-ene hvor Leirstein forslo at de to skulle ha sex med den da 15 år gamle gutten, som var medlem av FpU.

Kvinnen er ikke aktiv i Fremskrittspartiet lenger.

NRK har vært i kontakt med gutten, som nå er myndig. Han bekrefter kvinnens historie overfor NRK, men understreker at han ikke ble med på noen trekant.

– Han foreslo rett og slett at kvinnen og Ulf og meg skulle møtes og ha sex. Jeg ble ikke konfrontert med dette direkte, og Leirstein spurte meg aldri direkte, men jeg fikk jo se SMS-en etterpå fordi den sirkulerte, forteller den nå myndige gutten til NRK.

– Jeg må si det var veldig ubehagelig at en voksen stortingsrepresentant hadde planlagt seksuell omgang med meg og en voksen kvinne, sier han til NRK.

– Lei meg

NRK skriver at de har vist Ulf Leirstein tekstmeldingene, og forsøkt å få hans kommentar i to dager. Leirstein har ikke ønsket å besvare noen av NRKs spørsmål om saken. Via Frps informasjonsrådgivere viser han til den samme uttalelsen han kom med onsdag, ifølge NRK:

«NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt, som da var 14 år gammel, forteller om blant annet eposter og tekstmeldinger fra meg med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stiller mine tillitsverv i bero».

Frp-leder Siv Jensen sier det er riktig og nødvendig at Ulf Leirstein trekker seg fra sine verv etter varslingssakene mot ham.

– Jeg synes det er en riktig og nødvendig vurdering at Leirstein nå har trukket seg fra sine verv med tanke på sakenes alvorlige karakter, sier Jensen i en sms til NTB.

– Frp har et strengt etisk regelverk. Jeg forventer at alle folkevalgte og tillitsvalgte i Fremskrittspartiet oppfører seg skikkelig og følger norsk lov. Noe annet er uakseptabelt, understreker hun.

FpU: – Helt uakseptabelt

Generalsekretær Tonje Lavik i Fremskrittspartiets Ungdom reagerer sterkt på forholdene som er avdekket:

– Først og fremst kom dette som et sjokk for meg og ledelsen i FpU. Dette er totalt uakseptabelt slik det fremstår, sier Tonje Lavik til VG.

Hun forteller at de ikke var kjent med hendelsen før det kom fram i NRK. Hun sier de ikke kjenner identiteten til gutten.

Generalsekretæren mener de har gode rutiner for varsling av uønsket seksuell oppmerksomhet.

– FpU har vi veldig gode rutiner når det kommer til varsling. Vi har en anonym varslingstjeneste på våre nettsider og oppfordrer alle som har eventuelt har opplevd noe ubehagelig om å ta kontakt. Vi har også god dialog med moderpartiet, sier hun.

Ifølge NRK viste ikke Frp om hendelsen, selv om parlamentarisk leder Hans Andreas Limi forteller til NRK at det florerte rykter tilbake i 2012.

Lavik poengterer at de har forbedret rutinene de siste seks årene.

– Vi har hatt rutiner i lang tid, men det er klart man utvikler rutiner med årene som digitale systemer som anonym varsling på nettsiden.

Hun ønsker ikke å kommentere hva som vil skje med Leirstein videre.

– Jeg vet ikke alle fakta i saken, så jeg vil ikke uttale meg noe konkret om hva som burde skje med Leirstein videre. Det er organisasjonsutvalg i Frp som behandler saken, og jeg har tiltro til deres håndtering av saken, forklarer hun.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!