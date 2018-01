GLATT: Det er meldt om vanskelige kjøreforhold og stengte veier flere steder i landet. Foto: Statens vegvesen

Veier stengt og tog står på grunn av uvær

NTB

Evelyn Berg Hansen

Publisert: 25.01.18 07:34

INNENRIKS 2018-01-25T06:34:28Z

Europavei 134 over Haukelifjell, riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli og fylkesvei 40 over Dagalifjell er stengt på grunn av snøras, melder Veitrafikksentralen.

Det er stor og betydelig snøskredfare i området, melder Varsom.no . For torsdag er faregrad satt til rød – nivå fire – som betyr stor fare, for Voss og Hardanger.

For områdene Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Hallingdal og i Vest-Telemark er faregraden betydelig, nivå 3.

Røft på fjellovergangene

I tillegg er flere fjelloverganger i Sør-Norge stengt på grunn av uvær.

Det dreier seg om riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, riksvei 13 over Vikafjellet, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal. Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er delvis stengt.

På riksvei 15 over Strynefjellet og europavei 16 over Filefjell er det torsdag morgen innført kolonnekjøring på grunn av uværet.

Ifølge Vegtrafikksentralen blir det røft på fjellovergangene utover torsdag formiddag.

Kraftig vind

Yr.no melder om kraftig vind i Oppland, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Vegtrafikksentralen opplyser torsdag morgen at det er mange glatte veier i hele Østlandsområde i dag.

– Dette gjelder spesielt mindre trafikkerte veier. Vår beredskap er ute å strør med alt tilgjengelig mannskap.

Også i Trøndelag er det vanskelige kjøreforhold på både hoved- og sideveier.

– Det er på grunn av regn som fryser på bakken. Blant annet på FV 714 på Hitra ved Neverlia der to vogntog sperrer deler av veien. Kjør etter forholdene, melder Vegtrafikksentralen.

Politiet melder om svært glatte veier på Romerike, spesielt på Øvre.

– Vi henstiller kjørende om å være ekstra varsomme, holde god avstand til forankjørende og bruke heller litt lengre tid på kjøreturen i dag. Vi har hatt flere mindre trafikkuhell. Ingen alvorlige personskader.

Meteorologene melder om utfordrende føre på små veier i Oslo torsdag morgen.

– Dagens ord: brodder, råder meteorologene på Twitter.

Bergensbanen stengt

Bane Nor melder torsdag morgen at Bergensbanen mellom Haugastøl og Finse er stengt fordi et godstog sperrer sporet.

Skien–Notodden er også stengt for togtrafikk.