Drept: Martine Vik Magnussen ble drept i mars 2008. Farouk Abdulhak er mistenkt for drapet. Foto: Privat

Ber om møte med drapsmistenkt i Martine-saken

Publisert: 23.01.18 12:48

INNENRIKS 2018-01-23T11:48:24Z

Advokat Patrick Lundevall-Unger ønsker å finne ut av hva som skjedde mellom drapsmistenkte Farouk Abdulhak og Martine Vik Magnussen før hun ble drept i mars 2008.

I en appell via Aftenposten ber Lundevall-Unger om et møte med den drapsmistenkte:

– I visse tilfeller, kan urettferdighet ikke forhindres. Men i Martines tilfelle, kan rettferdighet oppnås. Jeg ønsker å finne ut hva som skjedde mellom dere to, og jeg – Patrick – ber om at du tar kontakt med meg for en samtale om saken. Dette kan skje når og hvor som helst, sier Lundevall-Unger, som er leder i Martine-stiftelsen.

Stiftelsen har som mål å løse drapssaken og oppnå rettferdighet for Martine Vik Magnussen. Lundevall-Unger er for tiden i kontakt med kilder om å få til et møte med Abdulhak, og har et håp om at det kan skje før det er gått ti år siden drapet, melder avisen.

Den 23 år gamle kvinnen fra Nesøya ble funnet voldtatt og drept i London 14. mars 2008 . Hun ble funnet i kjelleren i leilighetskomplekset der Farouk Abdulhak. Politiet tror at han forlot Storbritannia og reiste til hjemlandet Jemen dagen etter drapet. Han er internasjonalt etterlyst.

Aftenposten skrev sist uke at Lundevall-Unger har mottatt trusler som han oppfatter som et ønske om å få han bort fra jobben som Martine-stiftelsens leder. Samtidig tror Martines far, Odd Petter Magnussen, at noen har forsøkt å hacke epostkontoen hans. I tillegg ble den arabiske Facebook-siden «Justice for Martine Vik Magnussen» plutselig deaktivert.