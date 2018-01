Det blir mye vind og fare for stengte fjelloverganger i Sør-Norge i helgen. Her fra en kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet i 2008. Foto: Kyrre Lien, NTB Scanpix

Forblåst helg i sikte

Publisert: 11.01.18 18:49

Helgens skitur kan blåse bort, i alle fall hvis du har tenkt deg til fjells.

Det kan bli kraftig vind i høyden over hele landet denne helgen. De som har tenkt seg til fjells, bør komme seg tidlig av gårde i fredag om de skal rekke en skitur før vinden tar seg opp utover søndagen, melder Storm.

– Norge ligger midt mellom et høytrykk over Russland og et lavtrykk over Island. Mellom de to trykksystemene er det en kraftig sønnavind. Det utfordrer helgeværet over hele landet, sier Storm-meteorolog Marianne Aabrekk.

Stiv kuling

Lørdag drar det seg til langs kysten fra Vestlandet og nordover, men også på fjellet i Sør-Norge blir det mye vind.

– Sør-Norge får mye fint vær, med litt påfyll av snø, kan hende helt sør på Østlandet også, men det som kan ødelegge for ski- og turgleden er altså denne vinden. Det ventes stiv til sterk kuling i høyfjellet langs kysten av Vestlandet og vest i Agder, sier Aabrekk og minner om faren for stengte fjelloverganger.

– Med disse værutsiktene kan det gå greit å komme seg over fjellet mellom øst og vest fredag, men hjemreisen vil henge i en tynn tråd for dem som har tenkt å kjøre.

Lite nedbør

Det er ikke ventet mye nedbør i løpet av helgen, men litt påfyll blir det både østafjells og i Agder og Telemark, melder Mette Skjerdal, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt .

– I Trøndelag blir det oppholdsvær og en god del sol med temperaturer ned mot minus ti grader. Videre nordover til Nord-Norge stiger temperaturer med nedbør som regn før den sørøstlige vinden senker temperaturen mot slutten av helgen, sier Skjerdal.

Mandag blir det kraftig vind i de nordlige fjellområdene og i Trøndelag, men også vestlandet vil fortsatt få det frisk.

Ingen januarkulde

Bortsett fra Trøndelag og på Finmarksvidda som kan få ned mot ti minus, er det ganske snille januartemperaturer over hele landet i helgen.

– Oslo og området rundt får bare en eller to minusgrader, med litt påfyll av snø frem til lørdag. Selv om snøen holder seg, er det nok vinden som vil utfordre skikosen, sier Aabrekk i Storm, og legger til:

– Men en tur i Nordmarka, på nypreppede løyper, lar seg nok gjøre.