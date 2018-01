VAR I USA: Høyres parlamanteriske leder Trond Helleland (H) var i USA da han ble informert om Kristian Tonning Riise-saken. Her er han i stortingssalen på Buskerud-benken sammen med Martin Kolberg (Ap) (til høyre). Foto: Hansen, Frode

Trond Helleland: Informerte ikke Erna om Riise - regnet med partiet vurderte dette

Publisert: 21.01.18 22:12

INNENRIKS 2018-01-21T21:12:09Z

Leder Trond Helleland i Høyres stortingsgruppe informerte ikke partileder Erna Solberg da han ble orientert om bekymringen rundt Kristian Tonning Riise. Han regnet med at partiorganisasjonen orienterte henne.

– Nei, jeg gjorde ikke det, svarer Helleland på VGs spørsmål om det medfører riktighet at han ikke orienterte Erna Solberg om bekymringsmeldingene han fikk meddelt om Unge Høyre -leder Kristian Tonning Riise .

Riise er i tillegg til rollen som tidligere Unge Høyre-leder medlem av Høyres stortingsgruppe som representant for Hedmark.

– Hvorfor orienterte du ikke partilederen og statsministeren?

– Hun har en travel hverdag. Jeg regnet med at vurderingen om å informere henne, ble gjort av partiet, svarer Helleland.

Erna: Burde blitt orientert tidligere

Han har nettopp fått med seg Erna Solbergs kritikk av eget partis håndtering av Riise-varslene på søndagens pressekonferanse i Høyres Hus.

Der sa Solberg rett ut at hun burde blitt informert tidligere om saken.

– Jeg burde vært informert tidligere om dette - da vår parlamentariske leder, Trond Helleland ble informert. Men jeg ble først orientert 22. desember, sa Høyrelederen på pressekonferansen.

Både Solberg og Helleland viser til at retningslinjene i partiet ble fulgt, ettersom det er Helleland som leder for stortingsgruppen som skal varsles om saker som angår medlemmer i gruppen.

Hadde personalsamtale med Riise

Helleland er enig i at disse rutinene nå bør strammes opp etter det som beskrives som en uryddig håndtering av varslene om seksuell trakassering i partiet.

Under en reise Helleland var på i USA tok han i mot en orientering om Riise fra sin daværende nestleder i stortingsgruppen Nikolai Astrup.

Dette skal ha vært noen dager før 22. desember, først da fikk Erna Solberg den samme informasjonen fra partikontoret.

– Deretter tok jeg opp opp innholdet i orienteringen i en samtale med Kristian Tonning Riise den 22. desember. Dette er å betrakte som en pesonalsamtale, så jeg vil ikke gå inn på innholdet i denne samtalen, sier Helleland til VG.

Astrup videreformidlet

Nikolai Astrup sier til VG at han kun hadde en formidler-rolle da han ble kjent med bekymringen rundt Riise.

– Min rolle var meget begrenset. Helleland var på reise og derfor ble jeg orientert. Jeg orienterte så Trond (Helleland) og Trond tok saken videre. Den eneste grunnen til at jeg var involvert var at Trond var på reise. Ellers har jeg ingen rolle i dette. Trond tok kontakt med Kristian da han kom tilbake fra USA, sier Astrup til VG.

Astrup ble utnevnt som utviklingsminister etter rokeringene i Solberg-regjeringen sist onsdag.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre mener leder Trond Helleland i Høyres stortingsgruppe, har handlet helt etter boka i sin håndtering av bekymringsmeldingene om Riise.

– Trond vurderte helt riktig; det var jeg som burde ha varslet Erna allerede før jul. Det har jeg tatt på meg ansvaret for, og det har bedt om unnskyldning for, skriver Aarset i en tekstmelding til VG sent søndag kveld.

Anbefalte mer informasjon

På pressekonferansen kom det frem at Kristian Tonning Riise i april 2017 selv hadde kontaktet Høyres kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter for råd. Det gjaldt en privat relasjon utenfor partiet, basert på en hendelse der Tonning Riise var sterkt påvirket av alkohol.

Alstadsæter informerte og rådførte seg med politisk rådgiver Odd Hoen Sevje og statssekretær ved Statsministerens kontor Sunniva Ihle Steinstad.

Hoen Sevje og Alstadsæther har ikke besvart VGs henvendelser, men Sunniva Steinsland sier følgende til VG:

– Mitt råd var å be om mer informasjon og konkrete fakta i saken.

– Vurderte du å ta det videre?

– Kommunikasjonssjefen kom til meg og ba om råd. Da var generalsekretæren i Høyre og generalsekretæren i Unge Høyre allerede orientert, noe jeg fikk beskjed om. Det er de som skal orienteres, så dermed var rutinene ivaretatt.

– Hva tenker du om dette i dag?

– I lys av det vi vet nå er det lett å være etterpåklok, men ut i fra det jeg visste da ga jeg råd om å be om mer informasjon og konkrete fakta i saken.