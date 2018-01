Skien setter krisestab etter snøkaos

To skoler og to barnehager er stengt i Telemark, og flere tusen er uten elektrisitet i Sørøst-Norge. Skien kommune har satt inn kriseledelse for å takle snøfallet.

Det sier kommunikasjonssjef i Skien kommune, Anne Spånem, til Telemarksavisa.

– Vi setter kriseledelse for å koordinere alt arbeidet, som strekker seg over alle kommunale områder, forteller Spånem til VG.

Tirsdag klokken tolv er rundt tusen husstander uten strøm etter kraftige snømengder. Én skole og to barnehager i Skien holder stengt tirsdag på grunn av strømbrudd.

– Det er lurt å sette kriseledelse i en situasjon der så mange kommunale områder må i aksjon samtidig. Vi måtte for eksempel sende skolebarna hjem, brøytemannskap skal organiseres og helse og velferd må også følge opp, sier Spånem.

Venstøp barneskole, Tufte barnehage og Fossum barnehage holder stengt. I nabokommunen Siljan holder Midtbygda skole stengt, også de på grunn av strømbrudd.

– Nå er det mest brøyte- og vannproblemer. Det er meldt kaldere vær utover dagen, så det er viktig å få unnagjort brøyting før det fryser til, forteller Spånem.

På kommunens nettsider skriver de følgende:

«Kriseledelsen har som formål å koordinere innsatsen rundt værproblemene det siste døgnet. Vi holder nettsiden og Skien kommunes Facebook-side oppdatert gjennom dagen.»

Store snømengder i sør

Det voldsomme snøværet har særlig slått til i agderfylkene, Telemark og Vestfold. I Birkenes kommune i Aust-Agder holder Herefoss skole og Engesland oppvekstsenter stengt, melder Fædrelandsvennen.

Flere veier i Telemark holder stengt, og flere vogntog skal ha fått problemer, ifølge TA. Avisen melder også at E18 ved Telemarksporten er stengt i begge retninger på grunn av berging av vogntog.

Byggeleder Jostein Eriksrød organiserer rydding av veier i Skien-området.

– Det er veldig mye trefall. 40 centimeter tung, våt snø gjør at trær bøyer seg over veien. Noen knekker og ligger i veibanen. Vi jobber på spreng med å felle trær og gjøre det fremkommelig, sier Eriksrød til VG.

Valebøveien mellom Notodden og Skien er fortsatt stengt, blant annet på grunn av trefall.

– Det er mange trefall også på andre veier i Grenland. Det er veldig hektisk. Det er lenge siden vi fikk så mye tung, våt snø på en gang, sier Eriksrød.

Oppsynsmann Finn Bjørn Lunde i Skien kommune kjørte selv Valebøveien hjem i natt.

– Det var såvidt jeg kom meg hjem. Og utover natta er det kommet enda mer snø. Vi jobber med fullt mannskap, sier Lunde.

Større strømbrudd

Tirsdag formiddag er over 5000 husstander i Telemark og Vestfold uten strøm, ifølge oversikten hos kraftselskapet Skagerak energi. Bare i Skien har tallet i morgentimene økt fra 968 kunder til 1483, ifølge TA .

I Agder er over 11 000 husstander fortsatt strømløse, melder Agder Energi til Fædrelandsvennen.

Ifølge tall fra nettselskapene i fylkene er 19 000 husstander uten strøm i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, melder NVE på sine nettsider.

