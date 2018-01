DETTE GIKK BRA: En buss kjørte av veien og ned en skråning i Hole tirsdag ettermiddag. Foto: VG-TIPSER

Buss skled ned skråning - truet eldrehjem

Publisert: 16.01.18 17:05

Det holdt på å gå helt galt da en buss kjørte av veien i Hole kommune tirsdag.

Like etter klokken 16 fikk politiet beskjed om at en buss hadde kjørt av veien i Hole. I frykt for at den skulle skli videre ned skråningen kunne ikke de seks ombord evakueres.

– Det er vurdert at de må sitte i ro. Det er også et hus nedenfor bussen som er evakuert, sa operasjonsleder Kaare André Ødegaard i Sør-Øst politidistrikt til VG like etter.

Brannvesenet kom til stedet med bistand fra en tung bergingsbil, og fikk sikret bussen så de ombord kunne evakueres. Det skal ha vært svært glatt på stedet.

Like etter klokken 17 bekreftet politiet at sjåføren og de fem passasjerene ombord er evakuert, og at alle er uskadet.

– Bussen er rekvirert og plukker opp passasjerene, skriver de på Twitter.

Solstad bo- og behandlingssenter ligger like ved der bussen kjørte av veien. Senteret ble evakuert på grunn av hendelsen.