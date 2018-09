Feministisk Initiativ-velger trakassert på direkten på NRK: – Feminisme provoserer

Svenske Maria Archontoulis skulle fortelle hvorfor hun stemte Feministisk Initiativ, da hun ble avbrutt av en mann på direkten. – Det viser hvorfor FI trengs, sier hun.

Under NRKs direktesending om det svenske valget tok reporter Lisbeth Skei turen til valgvaken på Kulturhuset i Oslo, hvor hun intervjuet svenske Maria Archontoulis.

Archontoulis skal til å fortelle hvorfor hun stemte Feministisk Initiativ (FI) da en mann plutselig dukker opp bak henne, legger en hånd på skulderen hennes og roper inn i kamera:

«Yeah, yeah. Fucked her right in the pussy».

Archontoulis blir tilsynelatende satt ut av hendelsen, men fortsetter etter hvert å fortelle hvorfor hun stemte FI.

– Det var et veldig bra eksempel det vi så her nå, sier hun.

De siste årene har det å avbryte kvinnelige reportere på direkten for å rope «fuck her right in the pussy» blitt nærmest et internettfenomen.

Partiet faller kraftig

VG har vært i kontakt med Archontoulis, som sier at det er ille at en meningsmotstander har så lite respekt for demokrati og forsøker å sabotere på en slik måte.

– Kvinner som stikker hodet frem risikerer sexistisk hets, dette er enda et eksempel. Det er ikke en tilfeldighet at det var jeg som ble angrepet og ikke mannen som ble intervjuet før meg, sier hun.

Hun mener dette er et forsøk på å sabotere og hindre Feministisk Initiativ i å få ut deres budskap.

– Feminisme provoserer fortsatt, og dette viser hvorfor FI trengs, også i Norge, sier hun.

Feministisk Initiativ, som fikk 3,1 prosent ved forrige valg i Sverige, har imidlertid falt kraftig i årets valg.

Av de opptalte stemmene har kategorien «andre partier», som består av blant annet FI, bare fått 1,4 prosent av stemmene.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få en kommentar fra NRK.