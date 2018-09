VÅTT, VÅTT, VÅTT: Nesten hele Vestlandet vil få mer enn 300 millimeter nedbør denne uken, viser prognosene. Dette kartet viser samlet nedbør over de syv kommende døgn. Foto: Kart: StormGeo

Her blir det søkkvått: Vestlandet får månedsnedbør på en uke

INNENRIKS 2018-09-09T11:57:39Z

Sjekk mønsterdybden, finn fram regnklær og rens nedløpene. Vestlandet fra Rogaland til Romsdal går mot syv søkkvåte døgn.

Publisert: 09.09.18 13:57

SISTE: Meteorologisk institutt sender ut farevarsel gult nivå for kortvarig intens nedbør over sørlige del av Østlandet mandag morgen.

– Det kan komme 30–50 mm lokalt i løpet av tre timer om morgenen. Faller dette ute i distriktet, kan det gå bra, men kommer det over innfartsårene til Oslo, vil det merkes, påpeker statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

– Alt ligger til rette for at vi får varme våte lavtrykk tett i tett hele uken, rett fra vest. De kommer så tett at vi ikke får noen høytrykksrygg mellom dem, forklarer meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo .

Følg været på Pent.no

Høljeregn dag etter dag

Hun studerer prognosene for uken:

– Det er mye regn, og det mest spesielle er at vi får så mange dager på rad med mye regn. Mandag kan det komme 50 millimeter, og det samme tirsdag, mens onsdag kan få 50–70 millimeter. Torsdagen er litt lettere, her snakker vi om lag 30 millimeter. Så kommer fredagen med 50 og lørdagen det samme.

Hvis du lurer på hvor mye dette er, kan du ha som holdepunkt at 30 mm regnes som rotbløyte på Vestlandet, altså en skikkelig regnværsdag. Husk også på at normalnedbøren for september er på 283 mm i Bergen – mens den for eksempel er på 90 mm i Oslo.

Litt på Østlandet også

Årsaken til at vi nå får en kjede med tette, våte lavtrykk, er at lavtrykkene ikke støter på noen forstyrrelser:

– Vi har et høytrykk over store deler av Kontinentet, men ikke lenger nord. Derfor får lavtrykkene seile inn fra vest og fortsette østover – det er ingenting som stanser dem, forklarer hun.

Hva med Østlandet, blir vår akk så opptørkede landsdel tilgodesett med noen dråper denne uken?

– Ja, Østlandet vil få restene av nedbøren når selve frontene passerer. Det vil si at de kan få regnvær i 4–5 timer om gangen både tirsdag og onsdag, for eksempel.

Trøndelag får ikke de samme nedbørsmengdene som Vestlandet, men vil trolig få mer nedbør enn normalt likevel, mener hun.

Og så kommer Florence

I helgens prognoser for neste søndag ligger det an til samme nedbørsmengder som de foregående dagene, men Aabrekk mener usikkerheten øker såpass langt fram:

– Vi ser nå at vi har en høy aktivitet med tropiske orkaner i tropene – flere systemer er på vei. Til helgen vil de første ha kommet så langt nord at den legger seg inn i vestavindsbeltet. Disse rest-orkanene er ofte svært energirike og vanskelige å forutsi – de kan ta andre baner enn normalt. De kan gå i sørlig bane inn over Danmark og Kontinentet, eller de kan ta en nordlig bane mot Grønland eller Barentshavet. Men slik det seg ut, ligger den kraftige jetstrømmen stabil og styrer lavtrykkene rett inn mot oss også over neste helg og inn i neste uke, sier hun.

Den tropiske orkanen Florence, som har vært oppe i kategori fem da den var i Atlanterhavet øst for Bermuda, øker nå igjen til orkans styrke når den nærmer seg det amerikanske fastlandet mandag. National Hurricane Center oppfordrer myndighetene i Florida, Georgia og begge Carolina-statene om å forberede seg.

I tillegg ligger to nye tropiske stormer i Atlanterhavet og kan bli tropiske orkaner denne uken: Isaac og Helene.