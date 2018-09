Har du gått glipp av disse sakene?

INNENRIKS 2018-09-19T10:01:25Z

Vi har samlet noen av våre mest populære saker på VG+ i 2018.

Publisert: 19.09.18 12:01 Oppdatert: 19.09.18 12:21

Kort utdannelse og god lønn? Dette er Yrkene

Studere i to år og tjene over 80 000 kroner i måneden? Lange utdannelser på høyskole og universitet er ikke for alle. Men det finnes flere yrker med langt kortere utdanning, som betaler en meget god årslønn. Dette er yrkene.

Legeovergrep: – At jeg fikk orgasme, gjør det enda mer skamfullt

Hun var seks måneder på vei da legen fortalte henne at han mistenkte svangerskapsforgiftning. I redsel kommer hun inn til ham for en undersøkelse. Så får hun orgasme.

Denne saken er del to av en serie på tre saker.

Del 1: Tre kvinner forteller: Utsatt for overgrep på legekontoret

Del 3: Samboeren til seksualdømt lege: – Som et mareritt

Slik ble Ronnie kvitt ølmagen på 29 dager

Det tok Ronnie Poulsen under en måned å nå målet om en slankere og fastere kropp. Han ble også 12 kilo lettere og fikk hele 13 centimeter smalere midje. – Det har vært tøft, men det var verdt hver svettedråpe, sier han. Se komplett kosthold- og treningsprogram.

Stor internasjonal studie: Dette fjerner det farlige bukfettet best!

Hvilken diett virker best, og må man også trene for å bli kvitt det farlige fettet inni buken og rundt innvollene? Disse unike MR-bildene kan gi deg svaret!

Ny forskning: Tre egenskaper som gjør deg attraktiv

Hva som gjør deg attraktiv, handler om mye mer enn bare utseende, ifølge ny studie. – Vi liker mennesker som får oss til å føle oss bra. Det er visse egenskaper som er spesielt avgjørende, forteller doktor i psykologi, Angela Ahola. Disse tre personlighetstrekkene er særlig attraktive – og slik vet du om noen er tiltrukket av deg.

Denne ukjente forstyrrelsen er vanskeligere å leve med enn en psykopat

Snill og omtenksom mot noen, men kalkulerende og iskald mot andre. De som lider av denne mer ukjente personlighetsforstyrrelsen er smartere og mer uforutsigbare enn både narsissistene og psykopatene. – Er de gode nok så blir de aldri avslørt, sier professor.

Stoffskifte-medisinene fungerte ikke: Majda (25) fikk nytt liv med ny behandling

Antallet nordmenn som lider av lavt stoffskifte har eksplodert, og mange føler at de ikke blir friske med medisiner. Majda (25) begynte på Levaxin, men var fremdeles konstant slapp og sliten. Så ble hun reddet av en ny behandling.

«Gift ved første blikk»-parene: Slik går det nå

Kun et av parene valgte å fortsette å være gift, men skilte seg rett etterpå. Et skilt par fant tilbake til hverandre etter at TV-kameraene ble skrudd av. Slik går det med «Gift ved første blikk»-parene i dag.

150 000 nordmenn rammet: Mia (31) har svettesykdom

150.000 nordmenn rammes av svettesykdom – mange uten at de selv vet det. I mange år gjemte Mia Ingebritsen (31) seg i store klær for å skjule svetteringene. Det skulle bare to behandlinger til for at hun ble helt frisk.

Pappaen som forsvant

Jørn Berntzen forsvant blodig ut i natten. Han var en pappa, en kjæreste og en bror. Ingen spor, ingen vitneobservasjoner, ingen etterforskning. Hva kan ha skjedd?

Fra utrent til veltrent på 7 uker

Du trenger ikke trene i timevis for å komme i bedre form. Forskere ved NTNU har skreddersydd et program der du på syv uker kan gå fra å være utrent til veltrent. Se det her – og les om hvordan det gikk da fem personer testet oppskriften.

Slik går det med parene fra «Et lite stykke Thailand»

Mennene fra bygda Tresfjord som reiste til Thailand for å finne kjærligheten ble til en TV-serie for over ti år siden. Men hvordan gikk det med parene?

Sannheten om «Ødemarkens menn»

Overdrivelser, dødsfall og en lønning langt høyere enn det som vises på TV. Bak kulissene til suksesserien «Ødemarkens menn» er det mye som avviker fra den virkeligheten vi blir servert. Dette er sannheten bak programmet.

Slik blir du kvitt fotsopp

Har du sprekker mellom tærne? Eller er neglene dine harde og gule? Det kan være sopp. Syv av ti får det i løpet av livet. Her er ekspertenes råd for å unngå fot- og neglesopp – og behandlingen som virker.

