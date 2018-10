ERNA ELLER KNUT ARILD: Flere KrF-politikere mener partilederen ikke bør fortsette, dersom KrF bestemmer seg for å gå imot hans råd og går inn i regjeringen til Erna Solberg (H). Foto: Helge Mikalsen

139 KrF-politikere: Hareide kan ikke være leder hvis KrF velger Solberg

KRISTIANSAND (VG) I VGs landsomfattende undersøkelse svarer et flertall blant KrF-politikere at Knut Arild Hareide ikke kan fortsette som leder i KrF, dersom partiet snur seg mot ham og går inn i dagens regjering.

I kveld møter han noen av dem.

KrF-lederen forbereder seg nå til å møte Agder KrF til et folkemøte. Når KrF skal ta sitt skjebnevalg 2. november, vil Agder fylke være et av de mektigste, med flest delegater.

Det er også et fylke hvor Hareides råd om å gå i regjering med Sp og Ap ikke faller i god jord.

– Når Hareide sier «nå har jeg valgt side og det er opp til dere å følge meg» og gir fylkeslagene bare en måned til å bestemme seg på, så lager man ikke grobunn for en god prosess. Det er å ødelegge mer enn du gjør godt, sier Geir Colbjørnsen, leder i Birkenes KrF i Agder, til VG.

Han er en av mange tillits- og folkevalgte som har svart på VGs undersøkelse om hva som bør skje i KrF fremover.

Et flertall i undersøkelsen sier «nei» eller «vet ikke» på spørsmålet om det vil være riktig av Hareide å fortsette som partileder dersom KrF bestemmer seg for å gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

Hareide har nemlig rådet sitt eget parti om å se den andre veien og gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Vil be Hareide gå uansett

Agder-møtet i kveld er det første i en lang turné for å møte lokale KrF-ere. Men om han vil klare å overbevise sine egne om å gå i regjering med Ap og Sp, er langt fra sikkert

I undersøkelsen VG har gjennomført, sier et flertall av dem som har svart fra Agder at de mener KrF burde gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre. Det samme er resultatet på nasjonalt nivå.

Når lokalpolitiker Anne Ma Timenes i kveld møter Hareide i Vennesla, skal hun be ham om å gå av.

Allerede i august var hun Timenes og krevde Hareides avgang.

I Vennesla vil hun fortelle Hareide at han bør trekke seg som partileder, uansett om KrF ender opp med å gå til venstre- eller høyresiden.

– Ja, det skal jeg si. Jeg snakket med ham i går og, fordi han ringte til meg, sier Timenes til VG.

I VGs undersøkelse svarer flere KrF-ere at de ikke har eller ikke vet om de har tillit til partilederen, etter at han lanserte sin regjeringsvisjon for partiet.

Ordføreren åpen for å endre mening

Ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen (KrF), er selv uenig med Hareide. Han sier det ikke er til å leve med at KrF skal være en del av en mindretallsregjering på venstresiden, der de lever på nåden til SV.

Han vil likevel ikke si at det er feil av Hareide å fortsette som leder, selv om det er dette han har rådet partiet til.

– Jeg er stolt av at vi i KrF har en leder som Knut Arild Hareide . Talen der Hareide kommer med sin anbefaling er velformulert og klar.

Larsen vil likevel ikke utelukke at han kan la seg overbevise av Hareide i kveld.

– Jeg vil være lyttende. Dersom Hareide kan skissere en god og handlekraftig løsning for KrF, så stiller jeg med et åpen sinn, sier han.

Splitter partiet

Leder for KrF i Arendal tror derimot det vil bli vanskelig for Hareide å fortsette som leder.

– Vi sa vitterlig til velgerne ved sist valg at vi pekte på Erna som statsminister, og at vi ikke skulle i regjering med Frp. Hvis vi går i regjering med Ap nå, går vi imot det vi sa. Hvis vi går inn med Frp, bryter vi der, sier Tormod Vågsnes.

Han påpeker samtidig at det er ulike meninger også i denne delen av landet. Noe Colbjørnsen i Birkenes bekrefter.

– Mitt lokallag heller mot å holde seg som et sentrumsparti. At man ikke ønsker å gå til venstresiden, men heller ikke inn i dagens regjering, sier han.