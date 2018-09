Utsetter avstemning om Viken-regionen skal legges på is

VENTER: Fylkesordfører i Akershus og leder av fellesnemnda i Viken, Anette Solli (H), mener ikke man bør legge sammenslåingen på is. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Dette er ikke en ønsket situasjon, sier Andreas Lervik i Østfold Ap.

Fellesnemnda for den nye stor-regionen Viken skulle tirsdag stemme over om de midlertidig skal legge ned arbeidet med sammenslåingen av Østfold, Buskerud og Akershus.

De ville i så fall legge alt på is til til Stortinget bestemmer seg for hva de skal gjøre med regionreformen i oktober.

Regionreformen: Dette har skjedd Regionreformen ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2018. * 19 fylker skal erstattes av elleve regioner. * Sør- og Nord-Trøndelag slo seg sammen til Trøndelag med virkning fra 1. januar i år. De øvrige endringene skal ifølge vedtaket tre i kraft fra 1. januar 2020. * Sammenslåingen av Troms og Finnmark er lagt på is av kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) i påvente av nye runder i Stortinget i høst. * De andre nye regionene er Vestland som skal bestå av dagens Hordaland og Sogn og Fjordane, Innlandet som skal bestå av Hedmark og Oppland, Agder som består av Aust-Agder og Vest-Agder og et nytt sammenslått Vestfold og Telemark. * Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fortsetter som i dag.

Men da de samlet seg, gikk diskusjonen i stedet om man i det hele tatt burde stemme over et slikt forslag nå, eller om det ville få uante konsekvenser.

– Jeg lurer på egentlig hva vi driver med, sa Gunnar Melgård i Akershus Høyre.

Til slutt endte fellesnemnda med å stemme for å vente med å stemme over alle de tre ulike forslagene som hadde kommet inn om å utsette Viken-sammenslåingen.

Forslagene skal konsekvensutredes og i stedet stemmes over den 8. oktober.

Usikkerhet om KrF-avklaring

Det ble søndag klart at Arbeiderpartiet lokalt vil være med Frp, SV, Sp og MDG, for å skape et flertall for å sette regionen på vent .

Men så kom KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad med en avklaring til NRK tirsdag, om at KrF ikke har noen planer om å stemme annerledes når reformen skal opp denne gangen, enn det de gjorde da de sikret flertall for den i fjor. Det har skapte usikkerhet om hva man skulle gjøre i Viken.

– Hvis det er én ting jeg har skjønt er det at tilliten er avgjørende. Og tilliten er ikke der. Til og med KrF som går ut i dag og bekrefter regionreformen i dag skaper ikke den tilliten, fordi de skaper et inntrykk av at det kan ligge noe mellom linjene der, sier Hanna Lisa Matt i Buskerud MDG under debatten om behandlingsmåten.

Hun sier KrF-avklaringen ikke lukker for at man kan gå inn for en reform, men en reform med noen endringer. Simen Nord for Østfold Høyre er av en annen oppfatning.

– Når KrF helt tydelig ga uttrykk for at regionreformen slik den er vedtatt skal gjennomføres, mener jeg ikke man skal så tvil om det, sa han.

Delte meninger om Viken

Østfold, Akershus og Buskerud har hele veien har vært delt i synet på Viken-reformen, selv om alle tre fylker stemte nei til sammenslåing. Arbeiderpartiet i Akershus har vært mest skeptiske, og tidlig klare på at de sammen med Frp, Sp, SV og MDG ville ha en ny vurdering av Viken om Finnmark får slippe sammenslåing.

Arbeiderpartiet i Buskerud har på den andre siden sagt at Viken ikke er nødt til å skrinlegges om Finnmark får behandles spesielt, men at Viken bør revurderes om oppgavene regjeringen skal legge fram den 15. oktober ikke er gode nok.

Debatten om viken blusset opp etter den låste situasjonen i sammenslåingen av Troms og Finnmark. Senterpartiet har varslet forslag i Stortinget om å skrote sammenslåingen , et forslag Ap og de andre rødgrønne støtter.

Sp på Stortinget vil skrote Viken, og Rødt vil fremme forslag på Stortinget om å stoppe alle tvangssammenslåingene av fylker.