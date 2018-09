Nye steinsprang fra Mannen - Et par tusen kubikkmeter har rast

INNENRIKS 2018-09-14T07:47:25Z

Etter et større steinsprang i natt, rapporterte Sivilforsvaret om at småstein sprang fra Veslemannen i 7-tiden fredag morgen. Rasene har avlastet delen som støtter opp fjellet, tror NVE.

Publisert: 14.09.18 09:47 Oppdatert: 14.09.18 11:12

Torsdag raste hele eller deler av et 15 ganger 20 meter stort område på oversiden av Veslemannen ut i flere steinsprang. Også natt til fredag har det vært steinsprang, og igjen fredag morgen.

– Det er nok et par tusen kubikkmeter som har rast, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE under en pressekonferanse klokken 10 fredag.

– Det har påvirket hele fjellpartiet nå i etterkant, sier han.

Opprettholder rødt varsel

Blikra forteller at rasene har avlastet litt av presset på den nedre delen av fjellet, som holder mye på plass. Bevegelsene i fjellet går ikke like fort nå, og Blikra tror dette er en av grunnene:

– Det er en del masse som raste i den øvre delen som har støttet opp fjellpartiet. Så sannsynligvis er den avlastet litt, slik at det faktisk minker noe av det trykket den er utsatt for, sier han til VG.

Fjellet er også sensitivt for nedbør, og det har kommet mye mindre regn det siste døgnet enn forventet. Men farenivået opprettholdes:

– Vi opprettholder farenivået til rødt, så vil vi vurdere situasjonen fortløpende utover dagen. Vi vil se litt mer over tid hvordan fjellpartiet stabiliserer seg.

Med mindre noe uforutsett skjer i mellomtiden, vil NVE komme med sin neste oppdatering om klokken 18.00 fredag.

Skal ha møte med de evakuerte

Det er bare to dager siden ni beboere under det rasfarlige fjellpartiet måtte evakuere for syvende gang, da farenivået er økt til rødt. Onsdag etter store bevegelser i fjellpartiet.

– De har det etter forholdene bra, vi skal ha et møte litt senere midt på dagen og snakke om situasjonen med dem, så får vi høre litt mer inngående hvordan det går, sier Rauma-ordfører Lars Olav Haustad (H) til VG.

Som følge av den økte rasfaren er Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes stengt. Den holdes stengt frem til politiet og NVE varsler at faresonen er opphevet, sier han.

To strekkstag rast

Mannen , som ligger 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes, er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009.

Veslemannen, er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet.

Dette partiet er mellom 1100 og 1200 meter høyt, og har et volum på mellom 120 000 og 180 000 kubikkmeter, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Steinsprangene torsdag ettermiddag tok med seg to såkalte strekkstag, instrumenter som NVE bruker til å måle lengdeforandringer, som sto oppe på Veslemannen.

