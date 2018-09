SPILLER BREIVIK: Anders Danielsen Lie spiller massemorderen i Netflix-filmen «22 July». Foto: Frode Hansen/VG

Lippestad: – Et troverdig portrett av Breivik

Geir Lippestad mener filmen «22 July» gir en troverdig gjengivelse av hans tidligere klient Anders Behring Breivik. Filmen er sterk, men viktig, mener han.

Paul Greengrass' Netflix-film om terrorangrepene 22. juli hadde verdenspremiere under filmfestivalen i Venezia onsdag. Lippestad er en av få blant aktørene og de berørte som har sett filmen før den får ordinær premiere 10. oktober.

Han mener Greengrass har lagd en sterk og viktig film, og sier han tenkte at norsk og internasjonal presse kom til å bedømme den helt forskjellig.

– Og det skjedde jo også, sier Lippestad til NTB.

For mens de første norske anmeldelsene har karakterisert filmen som «ufullstendig», «altfor tynn for norske seere» og «for omtrentlig for våre ekstraordinære behov», har utenlandske anmeldere vært langt mer positive.

Reiser verdispørsmål

– For oss her i Norge, som kjenner den tragiske hendelsen så godt, og har følt den på kroppen, kan vi nok spørre hva denne filmen tilfører oss som nasjon. Men folk utenfra ser at dette er en samfunnsaktuell film som reiser noen veldig viktige verdispørsmål. Da blir det ikke så viktig om alle de grusomme detaljene stemmer, sier Lippestad.

– Formålet er å vise råskap, ondskap og høyreekstremisme og hvordan et land møter terror med helt andre verdier enn det terroren står for. Det synes jeg Greengrass har fått til, og det tror jeg internasjonal presse ser, sier Lippestad.

– Troverdig Breivik

Lippestad er selv portrettert av skuespiller Jon Øigarden,og sier det var en «rar» opplevelse å se seg selv gjenskapt på film.

– Selvfølgelig så tenker man, er dette meg, da? Men igjen, poenget er ikke om det akkurat er meg, men å vise hvordan vi som aktører i rettsstaten møtte det som skjedde, sier Lippestad.

Han mener også Anders Danielsen Lie framstår troverdig som Anders Behring Breivik .

– Dette er jo en filmatisering og ikke en dokumentar, men når det gjelder tankegodset, motivene og råskapen, så kommer han veldig tett på, mener Lippestad.

Lukkede visninger

I motsetning til Erik Poppes film «Utøya» fra tidligere i år, har de berørte etter terrorangrepene denne gangen ikke fått se filmen i forkant.

– Vi er bare en håndfull som har fått sett filmen så langt, men vi skal få kjøre forhåndsvisninger for de berørte før den ordinære premieren, sier leder av Støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, til NTB.

Støttegruppen legger opp til lukkede visninger i en rekke byer med helsepersonell til stede.

– Som privatperson kan jeg si at jeg synes de har håndtert det følsomme temaet rundt terroren i Norge på en respektfull måte. Det jeg håper, er at filmen kan bidra til en seriøs samfunnsdebatt om høyreekstremisme og radikalisering, sier Røyneland.

Hennes datter Synne (18) var blant de 69 personene som ble drept på Utøya.

Reagerte på trailer

AUFs leder Mani Hussaini har ikke har sett filmen ennå. Han sier mange berørte har reagert på traileren, som har blitt oppfattet som veldig actionpreget.

Hussaini sier han er spent på filmen, og at han i utgangspunktet er positiv til Greengrass' prosjekt.

– Vi har blitt fortalt at det skal være en film om det brutale, men også om alt det fine som faktisk skjedde midt i marerittet. Det at Norge ikke glemte sine rettsprinsipper og verdier, at vi ikke grep til hat, men til samhold og rosetog. Den delen av historien mener jeg er viktig å fortelle. Jeg håper han har lyktes med dette, sier Hussaini.