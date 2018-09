To døde etter båtulykke i Lyngdal

INNENRIKS 2018-09-28T16:51:51Z

En mann i 40-årene og en mann i 70-årene mistet livet etter at en båt kantret i Korshavn fredag morgen.

Publisert: 28.09.18 18:51 Oppdatert: 28.09.18 19:05

Det bekrefter operasjonsleder Knut Odde i Agder-politiet til VG. De ble begge fløyet til Haukeland sykehus i Bergen, men livet sto ikke til å redde. En mann i 20-årene slapp unna uten fysiske skader, og blir nå ivaretatt på sykehus i Stavanger.

Alle de tre involverte er tyske statsborgere, og pårørende er varslet.

– Det er en relasjon mellom de, uten at jeg ønsker å gå i detalj på det. Vi forstod tidlig at dette var en alvorlig ulykke, så det er allerede gjennomført en del avhør, uten at jeg kan si noe om innholdet i disse, sier Odde.

De tre mennene var turister og hadde leid en båt gjennom et feriested da båten kantret. En større redningsaksjon ble satt i gang. Sea King-helikopter, redningsskøyte, nødetater og andre båter deltok i søket.

Hovedredningssentralen Sør-Norge reddet de opp fra sjøen rundt klokken 10.14 fredag, omtrent to timer etter at de trolig falt i sjøen.

- Så langt tyder alt på at dette er en ulykke. Vi mistenker ikke at det har skjedd noe straffbart. Likevel er det opprettet sak, og foretatt vitneavhør i saken. Det er sikret blodprøve fra de tre som var involvert, som vi ikke har fått svar på. Det er hittil ikke mistanke om promille, sier etterforskningsleder Kim Asbjørn Haugen ved felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt til VG.