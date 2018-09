UVIRKELIG: Svenn Berquist ble overrasket da han skulle ut og sjekke fiskegarnet. Foto: privat

Fant åtte kilos laks i båten: – Uvirkelig

Hobbyfisker Svenn Bergquist fikk sjokk da han så hva som hadde forvillet seg opp i båten hans.

Det var Fiskeavisen som først omtalte saken.

Fiskeentusiast Svenn Berquist fra Stokmarknes var på hytta i helgen da han fikk fangst – rett i båten.

Dagen før, på fredag, hadde han satt ut fiskegarn, og lørdag morgen skulle han sjekke garnet og sette ut noen til, forteller han på telefon til VG.

Da han var på vei ned til båten ringte telefonen hans:

Det var hyttenaboen Odd-Roger Dahl som hadde dratt ut for å øse båten, fordi han og kona hadde reagert på at båten lå litt lavt i vannet etter all regnet som hadde kommet.

Like etterpå ringte telefonen på nytt, da med beskjed om at det var en fisk i båten hans. Berquist beskriver beskjeden som intet annet enn uvirkelig.

– Det er som en god røverhistorie, bare at denne gangen var det faktisk sant, selv om jeg ikke trodde på han til å begynne med. At det var meg som fikk oppleve det i tillegg, er jo bare helt fantastisk. Jeg tror ikke det har gått helt opp for meg ennå, sier til Fiskeavisen.

Oppe i båten svømte det nemlig en 8,2 kilos hannvilllaks. Berquist sier at han fikk sjokk da han så hvor stor fisken var.

– Jeg tror grunnen til at fisken ikke har hoppet uti havet igjen er fordi vannstanden i båten var for lav til at den klarte å hoppe, sier han.

Hva slags planer har du for fisken?

– Akkurat nå ligger den i fryseboksen. Om et par døgn skal vi salte og røyke den. Planen er å ha den til jul, selv om vi helt sikkert ikke klarer å dy oss fra å ta en liten smakebit før den tid.

– Ja, også må jo Odd-Roger få en bit også, sier han.