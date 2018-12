ÅSTEDET: Politiet jobber på stedet etter at en mann ble påkjørt i dette parkeringshuset i Oslo. Foto: TORE KRISTIANSEN

Mann død etter påkjørsel i parkeringshus

En mann er erklært død på stedet etter en trafikkulykke i et parkeringshus ved Marienlyst i Oslo.

Publisert: 11.12.18 14:45 Oppdatert: 11.12.18 15:56

Politiet i Oslo opplyste tirsdag klokken 13.41 at en mann var blitt påkjørt. Ambulansen på stedet jobbet med å prøve å redde mannen, men han ble senere erklært død på stedet.

Politiet har kontroll på fører av bilen. Hendelsesforløpet er foreløpig ikke klart.

– Vi fikk først melding om at en mann satt fastklemt under en bil. Det viser seg at han har blitt påkjørt, sier operasjonsleder Rune Ullsand til VG.

De pårørende skal være varslet.

Politiet jobber på stedet for og tar avhør og foretar nødvendige undersøkelser.