KLAR FOR Å FORHANDLE: Tirsdag fikk finansministeren og Frp-lederen ryggdekning fra landsstyret til å forhandle videre om en firepartiregjering med KrF som ny regjeringspartner. Foto: Trond Solberg, VG

Frp-landsstyret: Går videre med sikte på KrF som partner i regjeringen

INNENRIKS 2018-12-18T17:23:07Z

Siv Jensen har fått ryggdekning fra sine egne til å gå i regjeringsforhandlinger med KrF og regjeringspartiene. Nå er tilliten hennes til KrF gjenopprettet.

Publisert: 18.12.18 18:23 Oppdatert: 18.12.18 19:33

– Frps landsstyre har gitt enstemmig fullmakt til å gå i forhandlinger om en flertallsregjering, sier partileder Siv Jensen etter landsstyremøtet på partikontoret i Tostrupbygget like ved Stortinget.

For en måneds tid siden uttrykte hun at KrF ikke inviterte til bygging av tillit når partiet gikk sammen med Ap om å fjerne Frps taxfree-seier om å kunne veksle inn tobakkskvoten med alkohol.

Frp fikk også mye verbal pepper fra de TV-sendte fylkesårsmøtene i KrF. Også disse tæret på Frps godvilje mot KrF. Men denne holdningen skal ha vært i endring i adventstiden, ifølge Siv Jensens beskrivelser.

– Ganske god kjemi

– Kjemien mellom de som skal forhandle er ganske god. Gjennom sonderingene har vi fått løst opp litt i mye av det som oppsto i denne sakte-TV-affæren som KrF har hatt gående i hele høst. Det har vært veldig krevende. Men det handler om å få på plass tillit, og det kan vi bare gjøre ved å snakke sammen. Og vi har hatt gode samtaler, sier Siv Jensen.

Hun beskriver en situasjon der tilliten til KrF er gjenopprettet.

– De som har sittet og samtalt med oss på vegne av KrF har vært opptatt av å signalisere en gjensidighet. Det er en forutsetning for å klare å komme i mål. Vi har brukt tid på å rydde opp i ting. KrFs forhandlere har vært ærlige om at dette har vært en vanskelig prosess også for KrF, beskriver Frp-lederen.

Etter Kristelig Folkepartis interne drama der et marginalt flertall ønsket å gå inn i Solberg-regjeringen, har det knyttet seg en viss spenning til om Fremskrittspartiet egentlig ivrer så veldig etter å sitte sammen med KrF i regjering. Men nå er partiet samlet om å gå videre i forhandlinger, som innebærer neste skritt mot en historisk flertallsregjering der båd KrF og Frp er med.

– Men vi vil ha betydelig gjennomslag for å gå inn i en firepartiregjering. Vi har med klare mandater fra landsstyret, sier Jensen tirsdag kveld.

Hun har fått med seg det hun kaller «veldig tydelige krav» fra landsstyret når hun nå tar partiet inn i forhandlinger om et regjeringssamarbeid med KrF , Venstre og Høyre på nyåret.

Smertegrensen

– Vi har hatt en veldig god debatt med tydelige tilbakemeldinger om hvor Frps smertegrense går. Det gjør det enklere for meg å vite hvor grensen skal settes i forhandlingene, sier Siv Jensen.

Hun beskriver regjeringsforhandlinger som en vanskelig øvelse.

– Å forene fire partier som har helt ulike standpunkter på en del områder, det er krevende. Men det er også mye som forener de fire partiene, fortsetter Frp-lederen.

– Har du kommet over den såkalte taxfree-finten fra KrF i november?

– Det er mange spørsmål som vil ligge på bordet fra vår side i de kommende forhandlingene. Vi har hatt en god runde med tydelige tilbakemeldinger fra et samlet parti om hvor grensene går og hvor ambisjonene ligger.

– Hvor hardt står du på at ikke innvandringspolitikken skal liberaliseres?

– Det er et av de tydeligste kravene fra vårt landsstyre som jeg kommer til å ta på det største alvor, svarer Siv Jensen.

De siste ukene har partiene samtalt og utvekslet posisjoner for å sjekke ut om det er grunnlag for å ta prosessen over i reelle regjeringsforhandlinger.

Siv Jensen understreker at beskjeden fra Frp-landsstyret om å gå videre, ikke er ensbetydende med at det vil lykkes å komme frem til en flertallsregjering. - Men vi skal prøve.

Sonderinger avsluttes

Disse sonderingene er nå avsluttet, og Frps stortingsgruppe ble tirsdag ettermiddag underrettet om status.

Allerede tidlig i november skrev VG at KrF ligger an til å få tre statsråder ved en eventuell regjeringsdeltakelse. Da var statsminister Erna Solberg klar på at det var de fire selvstendige partiene KrF, Venstre, Frp og Høyre som skulle forhandle om regjering, og ikke dagens regjering som skulle forhandle med KrF.

Frp-skepsis til KrF

Derfor er det ventet en ny regjeringsplattform for en eventuell flertallsregjering med de fire borgerlige partiene.

Det medfører omfattende forhandlinger på område etter område, men først når de fire partiene møtes til reelle regjeringsforhandlinger på nyåret.

Fremskrittspartiet har allerede hatt fylkesledere ute som har uttrykt skepsis til KrFs deltakelse i regjeringen; et parti som kan trekke regjeringen enda mer mot sentrum - fremfor å gi støtte til viktige Frp-saker.

Men Siv Jensen understreket at fylkeslederne som er en del av landsstyret opptrådte samlet i sin støtte om å gå inn i regjeringsforhandlinger tirsdag kveld.

Det var ingen avstemning om resultatet, men et veldig samlet møte om veien videre, ifølge partilederen.

– Et tydelig krav fra lokallagsledere og fra fylkesstyret er at vi ikke skal ha en liberalisering av innvandringspolitikken. Med den økningen som var i kvoteflyktninger i statsbudsjettet, har vi ikke mer å gå på, sier fylkesleder i Agder, Christian Eikeland til NRK.