Bilist angrepet av ungdomsgjeng i Oslo

Publisert: 20.02.18 04:51 Oppdatert: 20.02.18 06:33

INNENRIKS 2018-02-20T03:51:00Z

Da mannen i 40-årene gikk ut av bilen startet ungdommene å kaste flasker på ham. «Svært alvorlig», sier politiet.

Det var like etter klokken 03.40 natt til tirsdag at bilisten oppdaget at en gjeng på omtrent ti ungdommer kastet gjenstander mot bilen hans på Trosterud. Da han stoppet og gikk ut for å konfrontere ungdommene, ble mannen blant annet truffet av en flaske i hodet.

– Han er ikke fysisk skadet, men det er selvsagt en skremmende opplevelse å bli angrepet av en gruppe ungdommer som kommer mot deg, sier operasjonsleder Tor Jøkling til VG.

Mannen kjørte fra stedet, og kontaktet politiet. Da de var på plass ved 04-tiden fikk de kontroll på fire ungdommer i alderen tolv til femten år. Resten forsvant «i alle retninger».

– Dette ser vi selvsagt svært alvorlig på. At de er ute nå midt på natten er ikke ønskelig, og dette er noe vi vil følge opp, sier Jøkling, som påpeker at samtlige er under den kriminelle lavalderen.

Han sier at de nå blir kjørt hjem til sine respektive foresatte, som politiet vil snakke med. I flere av tilfellene er også barnevernet involvert. I tillegg vil politiet anmeldte ungdommene for kroppskrenkelse på vegne av bilisten. Til tross for sin unge alder, er ungdommene kjent for politiet fra før.

– Det er alt fra ordensforstyrrelser, til ran, trusler og branner, sier operasjonslederen.