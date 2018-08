BRAST: Den midlertidige demningen i Munkebotsvatnet i Bergen brast onsdag kveld. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Politiet etterforsker demningsbrist i Bergen

Politiet skal etterforske demningsbruddet i Munkebotn i Bergen i forrige uke. Foreløpig mener de det er for tidlig å si om noen kan holdes ansvarlig.

Det var onsdag 22. august at en midlertidig fangdemning brast i forbindelse med rehabilitering av Munkebotsvatnet. Store mengder vann flommet utover området Munkebotn og Eidsvåg, og over 100 mennesker ble evakuert fra hjemmene sine .

– Etterforskningen har som mål å få klarhet i det faktiske hendelsesforløpet. Det naturlige tema for etterforskningen blir om vurderingene som er gjort i relasjon til tiltaket og den risikoen det har representert, har vært tilstrekkelig aktsomme. Det er for tidlig å si noe om noe straffbart har skjedd, og hvem som eventuelt kan holdes ansvarlige for dette, opplyser Vest politidistrikt mandag.

Byrådsleder: – Dette skulle ikke ha skjedd

Politiets arbeid vil bestå i å hente inn all relevant dokumentasjon, samt at det vil bli gjort avhør av vitner. Politiet er også i dialog med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Arbeidstilsynet.

Bergen kommune har en frist på tre måneder til å levere sin rapport om saken til NVE, og politiet vil vente på den. Utover det mener de det er vanskelig å si hvor lang tid etterforskningen vil ta.