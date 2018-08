Jensen om tingrettssaken: – Hadde ikke hodet på rett plass

INNENRIKS 2018-08-28

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensen mener han er bedre forberedt på rettssak denne gangen og sier han vil forklare seg mer utfyllende.

Publisert: 28.08.18 08:50

Eirik Jensen ankom tinghuset i Oslo sammen med sin samboer Ragna Lise Vikre, i god tid før klokken ni da retten ble satt.

I et intervju med VG, en halv time før rettssaken starter, forteller Eirik Jensen at han føler seg bedre forberedt og at han under rettssaken i tingretten «ikke hadde huet på rett plass».

– Vi har brukt hele perioden etter dommen på å lese dokumenter. Ragna (kjæresten) har begynt å lese alle avhørene til Cappelen, alle avhørene mine, alle tekstmeldinger og tidslinjer. Alt som er grunnlaget for dommen har vi gått gjennom X antall ganger. Det tror jeg har vært veldig viktig, sier Jensen.

– I tingretten hadde jeg ikke huet på rett plass. Jeg var ikke der. Det ser jeg jo. Jeg har ikke sagt noe galt, men det var mye som glapp. Det ser jeg også i politiavhørene, hvor man har sittet i isolasjon. Når man får litt hjelp av fagfolk, og sånt, så greier man å rekonstruere dette på en annen måte, fortsetter han.

– Hvordan skal denne saken bli annerledes nå, ettersom du er bedre forberedt?

– Jeg tror hele «cluet» ligger der, at jeg er bedre forberedt.

– Den knusende tingrettsdommen. Hva tenker du om den?

– Jeg ser etter det arbeidet vi har lagt ned nå … hadde vi gjort det samme arbeidet før tingretten, så hadde vi hatt et mye bedre utgangspunkt.

Husker mer

– Vil du forklare ting annerledes nå?

– Mer utfyllende.

– Husker du mer?

– Jeg har fått hjelp til det.

– Det var noen beviser som tingretten mente felte deg. Hva tenker du om det?

– Sånn er det jo, men det er lettere å komme med påstander, enn å motbevise. For å motbevise må man ha oversikt over hva som ligger i bånn. Det hadde jeg ikke da. Jeg husket ikke. Nå har jeg jobbet med det. Så jeg tror vi har et bedre utgangspunkt.

– Hva er det du særlig ønsker å motbevise?

– Det kommer i retten, sier Jensen.

– Siste sjanse

Foran et stort presseoppbud inne i rettssal 250, fortalte Jensen at dette er hans siste sjanse.

– Jeg er jo preget av stunden. Det er siste sjanse. Det er per definisjon livet det er snakk om. Da skjønner dere vel det meste, sa Jensen ifølge NTB.

På forhånd har forsvareren hans, John Christian Elden, varslet at Jensen kommer til å forklare seg mer fritt enn i sist runde. Jensen kommenterer dette slik:

– Jeg må prøve å belyse saken så godt som overhodet mulig. Og kanskje jeg er litt for mye politi ennå, så jeg holder tilbake en del detaljer, men vi får se om ikke det kommer denne gangen.

De to første rettsdagene er satt av til utvelgelse av lagretten og påtalemyndighetens innledningsforedrag og eventuelle bemerkninger fra forsvarerne.

Deretter er det satt av tolv rettsdager til Eirik Jensens forklaring, før medtiltalte Gjermund Cappelen inntar vitneboksen 20. september.

Saken antas å vare i 20 uker, til og med 1. februar 2019. Av praktiske årsaker settes retten også denne gang i rettssal 250 i Oslo tinghus.