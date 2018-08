Siktet 17-åring tilstår drapet: Sier Sunniva (13) var et tilfeldig offer

Publisert: 09.08.18 16:02 Oppdatert: 09.08.18 17:19

STAVANGER (VG)

STAVANGER (VG) 17-åringen som er fengslet for drapet på Sunniva Ødegård, har nå tilstått å ha drept den unge jenta.

Den siktede gutten forklarte først at han tilfeldig kom over den avdøde. Senere har han endret forklaring til at han drepte Sunniva Ødegård, sier politiinspektør Lars Ole Berge under en pressekonferanse på politihuset i Stavanger.

Siktede har ifølge politiet forklart at 13-åringen var et tilfeldig offer, og at han drepte henne på vei hjem.

– Politiet legger til grunn at Sunniva ble drept ved stump vold i nærheten av funnstedet, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl.

Drapet på Sunniva: Dette vet vi

– Siktede har forklart seg om drapsvåpenet, og politiet mener at de har dette, sier Dahl.

– Siktede har forklart at det ble utøvd vold på to steder. Et av disse stedene er bekreftet av politiets kriminalteknikere og det er i en trapp på utsiden av Åvegen 20.

Hun skal videre ha blitt flyttet til funnstedet.

Selv om tilståelsen har kommet, fortsetter avhørene med 17-åringen. Han har ikke tatt formelt stilling til spørsmålet om straffskyld ennå.

– Etterforskningen fortsetter med full tyngde på flere områder. Hovedfokuset nå blir analyse av det etterforskningsmaterialet som allerede foreligger og vi vil gå i gang med å kontrollere siktedes forklaring. Parallelt fortsetter vi etterforskningen der det er nødvendig, sier politiinspektør Lars Ole Berge til VG.

Det er oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige som skal ta stilling til om 17-åringen er tilregnelig.

Familien lettet

– Familien uttrykker lettelse over at den siktede nå har erkjent og at de har muligheten til å forstå bedre. Men det er fremdeles en del ubesvarte spørsmål, men de er glad for at dette ikke blir en uoppklart sak, sier familiens bistandsadvokat Harald Øglænd til VG.

– Hvordan har den siste tiden vært for familien?

– De har hatt forståelse for at en etterforskning som dette tar tid, med det utgangspunkt fra siktedes første forklaring der han nektet for dette. Men det er klart at det er en masse detaljer de fremdeles lurer på, særlig knyttet opp til hvorfor dette skjedde. Vi hører at det er et tilfeldig offer, men beveggrunnen for at dette skulle skje vet vi ingenting om, sier Øglænd.

– Det er lettelse for familien at det viktigste spørsmålet, nemlig hvem som er gjerningsmann, nå er blitt besvart. Men så ligger sorgen og savnet hele tiden bak der, så vil det nok ta tid å fordøye alt som nå kommer av informasjon. De har jo også en begravelse de skal ta hånd om i morgen, fortsetter han.

Sikret spor i trapp kort vei fra funnstedet

NRK skrev onsdag at politiet har sikret spor i en steintrapp i Åvegen 20 som ligger rundt 25 meter fra der Sunniva ble funnet drept.

Bilder NRK har publisert viser at kriminalteknikere fra politiet merket for funn flere steder i trappen, og at de senere trakk en presenning over området.

Politiet har tidligere sagt at de mener å vite hvor åstedet er, men har ikke ønsket å si om funnstedet og åsted er samme sted. De ønsker heller ikke å kommentere ovenfor NRK, hva slags spor de har funnet i trappen.

Nektet for drap

Så langt er det kjent at den siktede 17-åringen er en norsk statsborger bosatt i Varhaug. Etter det VG kjenner til har den siktede nettopp sluttet i jobben sin fordi han skal begynne på skole.

17-åringen har tidligere erkjent at han var på funnstedet den aktuelle kvelden , men har nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

Forlot vennen 22.15

Sunniva skal ha forlatt vennen sin klokken 22.15 søndag 29. juli. Politiet etterlyser fremdeles tips om bevegelser i området etter dette tidspunktet.

Sunniva skal ifølge Stavanger Aftenblad ha snakket med kjæresten på telefonen i 22.30-tiden. Den samtalen ble brutt.

To vitner VG har snakket med, så siktede på sykkel søndag kveld, bare timer før Ødegård ble funnet drept. Et av vitnene forteller at han så ham komme i retning fra funnstedet i «voldsom fart».

Så langt har politiet mottatt rundt 100 tips og gjennomført 50 vitneavhør i saken.

– Noen vitner kan bli kalt inn på nytt, i tillegg til at det også kan være interessant for oss å snakke med personer vi ikke tidligere har vært i kontakt med. Det kan være på bakgrunn av ny informasjon i etterforskningen eller tips, sa etterforskningsleder Dahl i en pressemelding tirsdag.