Leder av malerfirma i retten – nekter for svart arbeid på Stortinget

INNENRIKS 2018-08-25T06:36:56Z

En daglig leder i et malerfirma må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha organisert svart arbeid på Stortinget for ti år siden.

Mannen er tiltalt for grov utroskap og fiktiv fakturering for arbeid utført på Stortinget i perioden 27. juni 2006 til 27. oktober 2008.

Rettssaken vil pågå fra 27. august til 17. september. Tiltalen lyder på grov utroskap for drøyt 3,3 millioner kroner.

67-åringen har ifølge tiltalen benyttet i alt seks underleverandører til såkalt fiktiv fakturering, og han er også tiltalt for uberettiget å ha ført fradrag for inngående merverdiavgift for 663.000 kroner.

– Ikke gjort noe galt

Tiltalte har tidligere hatt en framtredende rolle i bransjen som NHO-tillitsvalgt og selv gått hardt ut mot useriøse aktører i malerbransjen. Han trakk seg fra alle verv da politiet startet etterforskning.

– Det at det dreide seg om en fremstående tillitsmann i malerbransjen, som hadde gått offentlig ut mot svart arbeid, bidro til at vi fattet interesse for forholdet, sa politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim til Dagbladet i januar.

Selv avviste mannen den gang at han hadde levert fiktive fakturaer og understreket at han ikke har gjort noe galt. Spørsmålet er om han som eier og styreleder i firmaet kan ansvarliggjøres for at underleverandørene han brukte puttet arbeidsgiveravgift og moms i lomma, sa han til avisen.

Til fagbladet Maleren uttalte han i januar at han ser fram til å få en sjanse til å renvaske seg i retten, og han stilte spørsmål både ved grunnlaget for tiltalen og Økokrims regnestykke.

Vil avgi grundig forklaring

Tiltalte vil forklare seg for retten på tirsdag, og hans forsvarer, advokat Alexander Greaker, understreket overfor E24 torsdag at klienten fortsatt nekter straffskyld.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld i henhold til noen av tiltalepunktene, sier Greaker.

– Han vil avgi en grundig partsforklaring om hva han mener har skjedd. Fra forsvarets side handler denne saken i stor grad om subjektiv skyld, sier Greaker.