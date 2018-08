STØTTE AV DATTEREN: Kari Lossius er sjokkert over behandlingen hun har fått av sin arbeidsgiver Bergensklinikken. Men datteren Hanne Heszlein-Lossius er en god støtte. Foto: Helge Skodvin / VG

Suspendert leder i Bergensklinikken anklager direktør for journalsnoking

BERGEN (VG) Onsdag ble to ledere suspendert fra sine stillinger i Bergensklinikken. Nå sier én av dem, Kari Lossius, at direktør Ole Hope selv har gått over streken ved å snoke i pasientjournaler han aldri burde hatt innsyn i.

Onsdag ble det kjent at fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas ved Bergensklinikken er suspendert fra sine stillinger etter at det skal ha blitt oppdaget store økonomiske avvik hos klinikken. Beskyldningene dreier seg om feilrapportering om døgnopphold blant pasienter.

– Så langt ser det ut som at avvik siden starten av 2017 kan være over 1000 døgn. I verdi kan avviket utgjøre anslagsvis 3–5 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra ledelsen.

Det var onsdag at de to ble suspendert fra sine stillinger. Etter det VG kjenner til ble Helse Vest varslet om saken allerede sist fredag 17. august av administrerende direktør Ole Hope.

– Kunne bedt dem klare seg selv

Suspenderingen av de to klinikklederne ble omtalt først av Bergens Tidende.

Bergensklinikkene Etablert i 1991

En uavhengig og livssynsnøytral stiftelse

Har tre avdelinger i Bergen

Tilbyr avrusing, stabilisering, poliklinikk, døgn- og dagbehandling, ambulerende tjenester og eget behandlingstilbud til unge Kilde: Bergensklinikkene

Og når VG møter Kari Lossius fredag hjemme i hennes eget hus i Bergen, legger hun ikke skjul på at hun ikke kommer til å gi seg med det første.

– Noe av det viktigste vi har lært er å ikke «miste» pasienten, og å få dem inn i behandling. Og jo dårligere de er, jo mer tålmodig må du være. Om de forlater klinikken, så har vi en jobb å gjøre – og det er å få dem tilbake i sengen. Om det tar én uke eller to uker, det spiller ingen rolle dersom vi aktivt jobber for å få dem tilbake, sier Lossius til VG.

Selv om de ikke fysisk er innlagt på klinikken, jobbes det nemlig likevel iherdig med å få dem tilbake i denne perioden, mener hun.

– Vi kunne bedt dem klare seg selv, men det er stikk i strid med all moderne behandling. Og dette er med på å forebygge alvorlige tilbakefall og overdoser, sier Lossius, som stiller seg undrende til at ledelsen regner døgn på denne måten.

– Ikke snoket i journaler

– Om man går inn i en journal kan man se når pasienten forlot klinikken. Der kan man også se at det står avsluttet behandling etter to uker. Men er det feilrapportering? Det som har skjedd i den tiden er massivt arbeid for å få pasienten tilbake, eller få de inn i et kommunalt tiltak.

Ifølge fagdirektøren, som har jobbet på klinikken i 25 år, dukket denne saken opp «ut fra intet» for to uker siden, da hun kom tilbake fra sommerferie.

Først skal hun ha blitt tilbudt sluttpakke med ni måneders etterlønn.

Om beskyldningene om feilrapportering sier hun dette:

– De tallene som kommer fram der kan du bare finne fram til ved å snoke i journalen. Det har ikke jeg gjort. Så når han beskylder Eva Løvaas og meg for å ha feilrapportert, har vi bare rapportert inn tall som vi har fra dem som registrerer pasientene. Det er sendt rett videre. Ingen av oss har forutsetning til å rapportere de tallene med mindre man leser journalen – som vi ikke vil gjøre. Fordi vi ikke har pasientrelasjon.

For det er bare terapeuter som har en tilknytning til pasienten som skal lese journalen til den enkelte, mener hun.

– Dette er ikke spesielt. Det som er spesielt er at Ole Hope har fått tilgang til journaler, og telt på den måten han har gjort. Han, eller noen på vegne av ham, har vært inne i journalene nå.

– Sårt

– Torsdag sa du at dette bunner i en personkonflikt. Hvilken konflikt siktet du til da?

– Konflikten som Ole Hope har skapt. Jeg visste ikke at jeg hadde en konflikt med ham før jeg kom hjem fra sommerferie. Bortsatt fra at vi var uenige om veien videre faglig.

– Jeg er suspendert for en sak som ikke engang er mitt ansvarsområde. Det er helt absurd. Vi bestrider det selvsagt. Vi har aldri vært illojale, men jobbet med pasienter som har det veldig, veldig vanskelig.

– Så du mener du ikke har gjort noe galt underveis?

– Jo, det har jeg sikkert. Jeg har nok kjeftet for mye. Jeg har garantert markert meg litt vel mye. Men jeg har ikke gjort noe lovbrudd, det er jeg helt sikker på.

Ikke redd for sitt renommé

– Vi har jo brukt ordet heksejakt, og det er det. En ren heksejakt. Hadde Ole Hope villet hatt oss der, så ville han ikke gjort det på denne måten. Det er oppsiktsvekkende å bli avskjediget på grunnlag av et rapporteringssystem som han sitter med ansvaret for.

– Har dette skadet renommeet ditt tror du?

– Nei, ikke et sekund. Jeg er absolutt ikke redd for mitt renommé.

– Er det noe du angrer på?

– Det er jo noe jeg angrer på. Men i denne saken vet jeg ikke helt hva det skulle være. Jeg kunne jo holdt kjeft og få sluttpakke og gode dager. Men da måtte jeg jo sett meg selv i speilet dagen etter, sier Kari Lossius til VG.

Hope avviser journalsnoking

Administrerende direktør Ole Hope avviser Kari Lossius beskyldninger om at han har bedrevet en «heksejakt» mot henne. Påstander om at han står bak journalsnoking, avviser han også.

Lossius mener på sin side at hennes suspensjon bunner i en intern krangel. Den skal blant annet ha gått ut på at den administrerende direktøren ønsket å avvikle stillingen hennes som fagansvarlig.

– Hadde dere samarbeidsproblemer i forkant av at hun ble suspendert?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier den administrerende direktøren til VG.

Han forteller også at han har høy tillit til behandlerne ved Bergensklinikken og deres kompetanse, og at han ikke blander seg inn i den kliniske praksisen.

– Har hatt ansvaret

Lossius mener selv at rapportering av liggedøgn ikke er innenfor hennes ansvarsområde, og reagerer derfor på at hun blir suspendert på grunnlag av feilrapportering.

Hope påpeker imidlertid at Lossius har hatt et personalansvar for rapporteringsmiljøet fram til 1. juli i år.

– Hun har hatt kvalitetssikringsansvar for alle tall som er levert videre til ledelsen og som er sendt til Helse Vest. Hun har hatt faglig-, rapporterings- og styringsansvar for klinikkene frem til hun ble suspendert, sier han.

Lossius forteller at hun håper å få jobben ved Bergensklinikken tilbake.

– Suspensjonsinstituttet er regulert etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, hvilket betyr at hvis undersøkelser viser at det ikke er grunnlag for opphør av arbeidsforholdet, så termineres suspensjonen, sier Hope til VG.