Tromspolitikere vil gi regjeringen ansvar for sammenslåing: – Ikke gjennomførbart alene

Publisert: 01.08.18 10:31

Det er mer trøbbel i vente for sammenslåingen i nord: Politikere i Troms vil ikke gjennomføre fylkessammenslåingen alene, etter at Finnmark har satt seg på bakbena.

Troms har egentlig vært positive til sammenslåing med Finnmark , men nå som Finnmark har stoppet sammenslåingsarbeidet, anser ikke lenger fylkesrådet i Troms sammenslåingen som gjennomførbar. Fylkestinget i Troms skal derfor stemme over om de vil gi regjeringen ansvar for å lande de viktigste punktene i sammenslåingen.

Regjeringen har gitt Troms det nødvendige flertallet i fellesnemnda til å gjennomføre sammenslåing uten finnmarkspolitikerne (se faktaboks).

Men flere politikere i Troms varsler at de ikke vil stille på møtene så lenge Finnmark ikke er representert.

– Det kan selvsagt hende at 14 av 28 medlemmer hadde møtt opp, men det kan også hende at færre hadde kommet. Siden minst halvparten av fellesnemnda må være til stede for å kunne ta beslutninger, så hadde vi ikke kommet noen vei da. Vårt signal til fylkestinget er derfor at det her ikke er gjennomførbart, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

Fellesnemd En fellesnemnd er et politisk utvalg satt sammen av politikere for kommuner eller fylker som skal slå sammen.

Fellesnemndas oppgave er å forberede sammenslåing mellom partene. For at en fellesnemnd skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av medlemmene være til stedet. Fellesnemnda besto først av 17 medlemmer fra Finnmark og 19 medlemmer fra Troms. I sommer endret Kommunal- og moderniseringsdepartementet dette til 19 medlemmer fra Troms og 9 medlemmer fra Finnmark, noe som ville gjøre det lettere for fellesnemnda å bli beslutningsdyktige uten finnmarkspolitikerne ved bordet.

– Vi kan ikke tvinge noen

Fylkestinget i Troms skal 10. august stemme over om de vil gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvar for å sette sammen en valgnemnd, kalle inn til fylkestinget høsten 2019, ordne virksomhetsoverdragelse og utarbeide økonomiplan og budsjett for første driftsår av nye Troms og Finnmark.

– Vil det være en ansvarsfraskrivelse å skyve dette over på departementet?

– Vi må bare konstatere at Finnmark ikke kommer ikke til å utnevne medlemmer til fellesnemnda, punktum. Det er departementet som har oppdraget med å gjennomføre Stortingets vedtak. Vi i Troms kan ikke tvinge noen til å komme på møter som de ikke vil på, svarer Ørnebakk, som understreker at fylkestinget i Troms i utgangspunktet er positiv til regionreformen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier de avventer å gi noen kommentar før fylkesrådet i Troms’ møte 10. august, opplyser statssekretær Paul Chaffey (H).

– Kort vei til 2020

Ørnebakk mener det fremdeles er realistisk å få ferdigstilt det aller mest nødvendige for en videre prosess.

– Vi har skissert noen minimumsmomenter som må på plass, og det er dette vi ønsker at departementet tar ansvar for. Situasjon er egentlig ganske enkel: Når politikerne ikke villig til å gjøre det i dag, så må Troms og Finnmark begynne å bale med dette i 2020.

– Hvordan tror du det blir mottatt av innbyggerne i Troms og Finnmark, dersom regjeringen får ansvar for de viktigste punktene som kreves for å få et fungerende fylke?

– Jeg tror innbyggerne kommer til å måtte erkjenne at det er politikerne i Troms og Finnmark som nekter å være med på å veien videre. Det er vi selv som ber om at departementet tar disse grepene. Det er ikke tvil om at det begynner å bli kort vei til årsskiftet 2020.

Ønsker sammenslåingsvedtaket omgjort

Ørnebakk forteller at Troms ikke har hatt dialog med Finnmark fylkeskommune om sammenslåing etter behandlingen deres i mars, der finnmarkspolitikerne bestemte å legge ned alt arbeidet med sammenslåing.

– Vi tar med oss at Troms opptrer solidarisk, ved at fylkesrådslederen der har sagt at de ikke vil stille opp i fellesnemnda, sier fylkesordførervaraordfører i Finnmark, Terjei Jensen Bech (Ap).

Jensen Bech sier fylkeskommunen har vedtatt at beholde sammenslåing i bero, og at vil følge resultatet fra folkeavstemningen i Finnmark fra mai, der 87 prosent av stemmene sa nei til sammenslåing.

– Problemet er at regjeringen gjennomfører en sammenslåing uten legitimitet eller støtte hos befolkning i Troms eller Finnmark. Vi mener regjeringen gjør en stor feil med å gjennomføre sammenslåingen. Stortinget har gjort et vedtak om å slå sammen fylkene, noe vi håper de omgjør.