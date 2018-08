SÅR: Kattene hadde store sår rundt ansiktet, var underernærte og hadde cyster på eggstokkene. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland

Dyrebeskyttelsen reagerer: Katter alene på øy i 15 år

En bekymringsmelding til Dyrebeskyttelsen førte til at to katter i elendig forfatning ble oppdaget på en holme utenfor Fitjar. Kattene var satt ut for å fange rotter og mus.

I et Facebook-innlegg 2. august beskriver Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland hendelsen. Etter at de hadde mottatt bekymringsmeldingen rykket en frivillig ut til Smedholmen utenfor Fitjar.

– Melder fikk til sin store forbauselse se en svart langhåret katt i en forferdelig forfatning. Pelsen hang etter den i lange flak, skriver Dyrebeskyttelsen på Facebook.

Brudd på dyrevernsloven

Til VG forteller Inger Johanne Graff, leder i Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland, at kattene var et særdeles trist syn.

– Vi har felt så mange tårer for disse dyrene. De befinner seg nå på Dyrenes hus i Bergen, hvor de får oppfølging av veterinær. De var i såpass dårlig stand at de må fôres opp slik at de ikke får problemer med tarmsystemet, sier hun.

Graff forteller at hun er svært opprørt over det som har skjedd med kattene, og mener det er snakk om flere brudd på dyrevernsloven.

– Det er trist at to katter har levd alene så lenge uten tilstrekkelig tilsyn. Dette er total omsorgssvikt, mener Graff.

– Beklager

Holmen hvor kattene har bodd er statlig eid, men det er Fitjar kommune som nå har ansvar for å legge til rette for friluftslivet der. Frem til juletider disponerte Smedholmen Friluftsskole holmen, og det er de som satte ut kattene for omtrent 15 år siden. De ble satt ut for å fange mus og rotter. Etter at avtalen om å disponere holmen gikk ut for åtte måneder siden, skal Smedholmen ha prøvd å få kommunen til å overta ansvaret for kattene.

– Dette avviste vi klart og tydelig i brevs form. Kommunen kunne ikke og hadde ikke mulighet til å ta ansvar for kattene, skriver ordfører i Fitjar kommune, Wenche Tislevoll i en SMS til VG.

Einar Matre driver Smedholmen friluftsskole, og beklager at kattene ikke har blitt tatt bedre vare på. Ifølge ham fikk de kort tid av kommunen på å rydde i husene på Smedholmen da kontrakten gikk ut.

– Vi har gitt kattene jevnt tilsyn tre ganger i uken de årene vi har hatt dem der. Det har sett ut til at de har trivdes og vi har stelt pelsen. Så kom kravet fra kommunen om å rydde husene på kort tid fordi de skulle begynne eget arbeid der, og i denne stressende perioden fikk ikke kattene nok stell, skriver Matre i en SMS til VG.

– Vi beklager at vi feilet der, og skulle ha tatt vekk kattene fra Smedholmen med en gang vi begynte med ryddingen. Vi vil stille opp for kattene og ta på oss alle kostnader, sier han.

Veterinær: – Kattene har vært heldige

Veterinær Hilde Grov ved Tertnes dyreklinikk mener disse kattene har vært heldige.

– Katter kan ikke leve gode liv i den norske naturen. De behøver ormekur og jevnlig tilsyn av helsen. Så det har vært svært uansvarlig å la dem leve slik, sier veterinær Hilde Grov ved Tertnes dyreklinikk i Bergen.

Skal få bo sammen

De to kattene, som har fått navnet Robinson Crusoe og Fredag, kommer seg nå sakte, men sikkert på Dyrenes hus. Graff forteller at de skal få leve resten av sine liv sammen.

– De har bare hatt hverandre gjennom de tøffe årene. Hele dagen ligger de tett inntil hverandre og koser. Når de er i god nok form skal vi skaffe et nytt hjem til dem begge to – og de skal selvsagt få bo sammen, sier hun.