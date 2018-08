TROEN: Oljeminister Terje Søviknes har troen på at de 11 milliarder regjeringen gir i tilskudd til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud i Oslo vil gi ønsket effekt. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Støtter karbonfangst på Klemetsrud: Avviser trenering

Publisert: 10.08.18 15:57

KLEMETSRUD (VG) Oljeminister Terje Søviknes vedgår at karbonfangst er et dyrt klimatiltak, men slår fast at det er viktig for å nå målene i Parisavtalen.

Regjeringen har besluttet en storstilt satsing på et forprosjekt for fanging av CO₂. Norcem sementfabrikk i Brevik har vært med på laget, mens avgjørelsen om å ta med Fortum Oslo Varme på Klemetsrud i Oslo har blitt utsatt – frem til i dag.

Fredag kunngjorde nemlig olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) på en pressekonferanse at regjeringen gir tilskudd også til Klemetsrud-anlegget.

Det har blitt stilt spørsmål ved om Klemetsrud-anlegget skulle bli med. Opposisjonen har vært skuffet over at avgjørelsen har blitt utsatt.

– Fortum Oslo Varme leverte inn et tilbud som vi stilte noen spørsmål ved. Det var litt høye kostnader og litt for dårlig gjennomføringskraft. Så hadde vi i en dialog, og de kom med nye opplysninger som gjorde at vi ville sende dette til kvalitetssikring, sier Søviknes til VG, og legger til:

– De hadde da forbedret prosjektet sitt såpass at de også får tilbud. Det har ikke vært bevisst trenering, men vi er opptatt av at dette prosjektet lykkes.

Prosjektets kostnader vil ligge 11,8 milliarder over en femårsperiode og innebærer fangst, lagring og transport.

Viktig for Parisavtalen

Når forprosjekteringen er ferdig, skal regjeringen vurdere om et prosjekt bør realiseres. Demonstrasjonsprosjektet vil da bli satt i gang i 2020 eller 2021.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fra finanskomiteen på Stortinget, Venstres Guri Melby og Eirik Lae Solberg, gruppeleder i Oslo Høyre, var også til stede på pressekonferansen. Alle var strålende fornøyde med regjeringens avgjørelse.

– Er du overbevist om at dette er et godt klimatiltak, gitt de høye kostnadene?

– Hvis vi sammenligner dette med andre klimatiltak, har det en relativt høy kostnad per tonn. Samtidig er regjeringens mål med dette at det skal ha en læringseffekt over landegrensene. Karbonfangst og lagring er ansett for å være et veldig viktig tiltak globalt sett for å nå målene i Parisavtalen, sier Søviknes.

Søviknes slår fast at det er viktig å formidle til andre land at det er mulig å lage hele verdikjeder fra fangst til transport til lagring.

– Det er hovedmålsettingen, og da må man akseptere noe høyere tiltakskostnader. Det er et demonstrasjonsprosjekt.

Høye kostnader

– Ligger det nok penger i gjeldende nasjonalbudsjett til dette?

– Det er penger nok nå til denne forprosjekteringen, men når vi i 2020 eller 2021 kommer til en investeringsbeslutning, vil man ta det inn i diskusjonene og se på handlingsrommet i økonomien, sier Søviknes.

Han sier at Olje- og energiminister Terje Søviknes jobber med en finansieringsplan.

– Vi ser på en ordning der vi samarbeider med andre land eller får tilskudd fra EU, sier Søviknes.

– Arbeiderpartiet dyttet 60 millioner mer enn regjeringen til karbonfangst i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, blant annet for å sikre gjennomføringen av prosjektet på Klemetsrud.

– Det betyr ingenting. Midlene er inne for forprosjekteringen, sier han.