Erna Solberg om Utøya-ungdommene: – Vi er ikke gode nok til å ta vare på dem

Kari Mette Hole

Publisert: 22.07.18 12:54 Oppdatert: 22.07.18 13:17

REGJERINGSKVARTALET (VG) Under minnemarkeringen for 22. juli var både statsminister Erna Solberg og AUF-leder Mani Hussaini bekymret for den uakseptable og farlige hetsen flere Utøya-overlevende opplever.

– Det er helt uakseptabelt. Flere av dem som overlevde, ble rammet av terroristens kuler. Nå opplever de også ord som rammer. De som rammes av hets og hat skal vite at de har oss alle i ryggen, sa statsministeren.

Mani Hussaini påpekte at en av tre som overlevde terroren sliter i dag . Han mener vi alle må ta et større ansvar.

– I vår så vi hvordan det samme hatet som drepte for syv år siden, igjen kom til overflaten, vi vet den er der. Ungdom som overlevde kuleregnet på Utøya blir nå hetset og drapstruet av voksne folk. Verdier forsvares ikke gjennom festtaler, men gjennom konkrete handlinger, sa AUF -lederen.

– Det er bare en som er ansvarlig for terroren, men vi er alle ansvarlige for at det aldri skjer igjen.

Ikke gode nok til å ta vare på

Til VG sier statsminister Erna Solberg at hun synes det er helt forkastelig å høre om hetsen Utøya-ungdommene opplever .

– Det er sånn at når man stikker hodet frem i offentlig debatt, så er det noen som går etter unge politikere og personer som mener noe om innvandringspolitikk, og særlig representanter i AUF. Det er helt grusomt at noen skal oppleve at det samme tankegodset som gjorde at mange av vennene deres og dem selv ble skutt på, lever så sterkt at folk fortsatt truer, sier Solberg.

– Er vi flinke nok til å ta vare på ungdommene som var på Utøya?

– Vi har jo dokumentert nå at vi ikke er gode nok i helsevesenet til å ta vare på dem. Derfor har vi nå gjort endringer sammen med pårørendeforeningen og regjeringen, og laget noen nye rutiner på hvordan dette skal være, sier Solberg.

Glad minnesmerket er på plass

Like før klokken ti søndag formiddag ble det midlertidige nasjonale minnesmerket avduket på plassen foran Regjeringskvartalet og 22. juli-senteret.

Minnesmerket er utformet som en glassvegg med navn og alder på alle de 77 menneskene som mistet livet i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Lederen for Støttegruppen for 22. juli, Lisbeth Røyneland, kalte merket et verdig og vakkert minnested i sin tale, og sa at veggen med navnene symboliserer minnene, mens teppet av glass som ligger rundt symboliserer alt glasset som singlet da bomben smalt og trærne som står ved siden av symboliserer motstandskraft.

Til stede under markeringen var også Jens Stoltenberg, tidligere AUF-leder Eskil Pedersen, Jonas Gahr Støre, Monica Mæland og flere regjeringsmedlemmer.

Jens Stoltenberg sier til VG at han er glad for at minnesmerket endelig er på plass.

– Det er en måte å markere at vi minnes og hedrer dem som mistet livet i Regjeringskvartalet og på Utøya. Det er viktig for de som mistet sine nærmeste å ha et sted for å minnes de som gikk bort, sier Stoltenberg.

– Hatet stikker dypere

Syv år etter terroren er den tidligere Arbeiderparti-lederen bekymret for hatet og holdningene som fortsatt finnes og kommer til overflaten.

– Det vi ser er at hatet stikker dypere enn vi trodde, sier Stoltenberg.

– Unge mennesker som var på Utøya og som løp for livet og var truet, opplever at de får trusler på telefonen og sosiale medier. Det er farlig for dem, for vi vet at den type holdninger kan føre til handlinger og drap, men det er også en trussel for demokratiet.

– Hvis unge mennesker ikke tør å engasjere seg og si hva de mener, så undergraver det selve grunnlaget for demokratiet i samfunnet.

Lederen i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, mener at hetsen mot Utøya-ungdommene viser at det ikke holder å markere 22. juli bare en gang i året.

– Dette pågår og det trappes jo opp, sier Støre.

Også han mener det er et stort varskotegn for det norske demokratiet.

– Vi må minnes om at hvis dette blir alminneliggjort, så er det noe med demokratiet som begynner å ryke. Det blir ikke borte med et smell, men det blir borte i blaff. Derfor er dette alvorlig og det er bra at det blir debattert.