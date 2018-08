Jensen om tingrettsdommen: – Det gikk en liten faen i meg

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensen sier han har forberedt seg på en helt annen måte før denne rettsrunden etter at «det skjedde et mirakel» i hodet hans.

Publisert: 30.08.18 09:46 Oppdatert: 30.08.18 10:35

Denne gangen har Jensen tro på at han kan gi et mye bedre helhetsbilde av saken.

– I tiden etter dommen falt, så gikk det en liten faen i meg, for å si det på godt norsk. Jeg var i en bølgedal, psykisk langt nede. Men det har aldri vært min legning å gi opp et håp om å få frem sannheten, sier den tidligere politimannen i sin frie forklaring torsdag morgen.

– Jeg kom ut av den tåkedottverden jeg levde i. Jeg begynte å trene igjen og bygde opp en helt annen psyke, ved hjelp av hun som jeg er sammen med. Det skjedde et mirakel i hodet mitt. Jeg begynte å lese saksdokumenter, fortsetter han.

Jensen sier at han ikke leste noe i sakens dokumenter før behandlingen i tingretten der han ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

– Jeg var rimelig venneløs og isolert. Jeg trekker konklusjonen i ettertid at jeg psykisk ikke var der jeg skulle være på det tidspunktet. For meg var utslaget at jeg ikke leste dokumenter.

– Det kan jeg love at jeg har gjort nå. Det gjør at jeg ser ting jeg ikke har sett før. Det tror jeg kan bli utslagsgivende i de månedene vi nå skal igjennom. Jeg tror jeg kan gi et bedre helhetsbilde av saken, fortsetter Jensen.

Videre har 61-åringen lagt opp til en kronologisk forklaring der han startet med å fortelle om barndommen, oppveksten, sin arbeidserfaring og hvordan han havnet i politiet.

Svarer etter Cappelens forklaring

Jensens forsvarer John Christian Elden varslet onsdag at Jensen ikke kommer til å svare på spørsmål fra aktørene før etter at Gjermund Cappelen har forklart seg.

– Han vil først svare etter at han har hørt hva anklagen består i denne gangen, sa Elden i sitt innledningsforedrag.

I denne rettsrunden er Jensen opptatt av at han skal få forklare seg sammenhengende i sin frie forklaring. Samtidig mener Spesialenheten for politisaker at deler av Jensens forklaring inneholder sensitive opplysninger som ikke bør komme frem i åpen retten.

Delvis lukkede dører

Lagmannsretten har derfor besluttet at Jensens forklaring går for delvis lukkede dører. Dette gjennomføres praktisk ved at Eirik Jensen venter med disse opplysningene til spesielle bolker, og at dørene da lukkes.

Retten begrunner lukkede dører med at det er ventet at Eirik Jensen vil komme inn på politiets informantvirksomhet – også identiteten til informanter.

«Det foreligger en konkret risiko for krenkelser dersom informasjon blir kjent for allmennheten».

Jensens forsvarer, John Christian Elden, er helt klar på at Eirik Jensen ikke har planer om å oppgi identiteten til noen informanter – utover Gjermund Cappelen.

Elden viser til at dette allerede er kjent og ble nevnt i innledningsforedraget til Spesialenheten. Han viser også til at det ble omtalt i VG allerede kort tid etter pågripelsen av Jensen.

Totalt er det i tidsplanen satt av tre uker, 12 rettsdager, til Jensens forklaring.