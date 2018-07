VARM UTSIKT: Hetebølgen som har skylt over landet denne sommeren ser ikke ut til å gi seg med det første. Foto: Hansen, Alf Ove

Superværet kan vare ut august

Kari Mette Hole

Publisert: 21.07.18 14:24

Varmen fortsetter over hele landet de neste dagene, og meteorologene ser så langt ingen ende. Men rekordhete Finnmark kan vente seg en real dusj.

For dem som ikke er lei av hetebølgen, er det få grå skyer i vente.

Meteorolog Frode Håvik Korneliussen ved StormGeo tror superværet kan holde koken helt ut august måned.

– Ja, det er faktisk indikasjoner på at det ikke er usannsynlig i hvert fall. Så langt er det ikke noe som tilsier at det er i ferd med å snu de neste to til fire ukene, sier han, og legger til:

– Det er jo alltid sånn at været plutselig snur – og da snur det. Men enn så lenge er det ikke tegn til det.

Også hos Meteorologisk institutt er det sol og varmt så langt øyet kan se.

– Det skjer ikke så mye den kommende tiden. Det blir fortsatt varmt og tørt neste uke ser ut som, med mulighet for litt regn neste helg på Sør- og Østlandet. Ellers fortsetter værtypen vi har nå en god stund, forteller vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes.

– Uvanlig i Finnmark

Resten av landet kan få litt mer varierende vær de kommende dagene, med noe skyer og spredt regn i nord og vest. Men det er ikke snakk om store mengder, fastslår meteorolog Håvik Korneliussen.

– Unntaket er Finnmark, der det i morgen kan komme til dels kraftige regnbyger og torden, som er ganske uvanlig i Finnmark, sier han og forklarer at torden er mer uvanlig jo lenger nord i landet du kommer.

– Det henger sammen med at det har vært så varmt og over 30 grader på Finnmarksvidda de siste dagene. Nå kommer ustabil luft og smeller til med saftige regnbyger og torden.

Tidligere denne uken ble det satt varmerekorder i alle de tre nordligste fylkene i landet . Båtsfjord hadde natt til torsdag den varmeste natten som er målt i Norge siden 1933 , da temperaturen viste 25,2 grader på det kaldeste.

Så mange dager med varme har vi knapt sett tidligere her i landet, forteller meteorolog Håvik Korneliussen.

– Vi sammenligner mest med 1947, men der har vi sett på hele sommeren, og nå er vi bare akkurat bikket halvveis denne sommeren. Varmerekorden i Norge på 35 grader ser ut til å sitte langt inne, men jeg tror de fleste andre rekorder kommer til å ryke denne sommeren.

Fortsatt tørke og skogbrannfare

Den ekstreme varmen og rekordlave nedbørsmengden i Sør- og Øst-Norge har skapt store tørkeproblemer for bøndene. I Telemark var det i forrige uke unntakstilstand, da 50 skogbranner herjet i fylket på ett døgn .

På Meteorologisk institutt får de for tiden mange henvendelser om den uvanlig langvarige varmen.

– Mange lurer på når det kommer regn, og ønsker seg regn, forteller vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes.

Riktignok meldes det om mulige regnbyger i sør og øst neste helg, men Håvik Korneliussen i StormGeo tror ikke det er snakk om store nok mengder til å bedre situasjonen betraktelig i de tørre områdene.

– Alt hjelper nok på og er bedre enn ingenting, men det spørs om det er nok for å gjøre noe med brannfaren og tørken.