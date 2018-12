FRISK: Stortingsrepresentant Abid Raja er tilbake på jobb. Foto: Trond Solberg/VG

Abid Raja om Trine Skei Grandes baksnakking: – Jeg ble sjokkert

I sitt første intervju etter sykmeldingen forteller Abid Raja at han alltid har vært dønn lojal mot Trine Skei Grande og at hennes baksnakking av ham for åpen mikrofon gjorde ham syk.

Abid Raja tar imot VG på Kronborg spiseforretning i Ekebergåsen i Oslo sammen med pressesjef Karl Arthur Giverholt i Venstres stortingsgruppe for å snakke ut om sykmeldingen og den svært betente konflikten med sin egen partileder.

– Jeg er friskmeldt og tilbake. Jeg møtte Trine i dag tidlig. Hun har beklaget, og jeg aksepterer hennes beklagelse fullt ut. Jeg er glad for at Trine viser seg å være en leder som tar ansvar når man tråkker feil. Sånne ledere er det lett å slutte opp om og jobbe sammen med. Jeg og Trine står sammen nå, og vi kommer til å jobbe for å legge dette bak oss og sammen løfte Venstre, sier Raja.

Sa dumme ting

– Hva har hun beklaget?

– Både offentlig og til meg har hun beklaget hele episoden. Hun har sagt at hun sa dumme ting som hun ikke burde sagt, og det har hun beklaget. Hun har beklaget det hun sa og at hun sa det, og det tar jeg til meg og aksepterer. Det er en veldig god norsk verdi jeg har lært, ettersom jeg er født her, at man kan tilgi folk som sier unnskyld, sier Raja.

Denne uken avslørte Dagens Næringsliv at Grande 10. november baksnakket Abid Raja i det hun trodde var en fortrolig telefonsamtale med Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim midt under forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Sjokkert

«Han er ute etter å ta meg. Han driver en kampanje mot meg, og drar partiet ned i gjørmen», sa Grande ifølge VGs kilder. 18. dager senere, onsdag forrige uke, ble Raja sykmeldt.

– Fortell om hvordan du opplevde det da samtalen med Trine kom?

– Jeg ble sjokkert. Ikke bare jeg, men også de andre i rommet som opplevde dette. For meg kom dette veldig overraskende og helt uventet. Jeg ble satt ut av det. Det er ingen som kunne forvente at noe sånt skulle komme, minst av alle jeg.

– Hvordan var det å være i rommet da telefonen kom?

– Den samtalen kom overraskende på meg. Jeg var helt uforberedt. Jeg tror folk kan forstå at det var følelsesmessig tungt å takle. Likevel la jeg følelsene til side for å gjøre den jobben jeg var satt til med å sikre landet et statsbudsjett. Jeg mobiliserte de kreftene som måtte til. For meg var det en veldig vanskelig situasjon. Samtidig trengte landet et budsjett, Venstre trengte gjennomslag og regjeringen trengte å stå samlet. Husk at jeg var en av forkjemperne for at Venstre skulle gå inn i regjeringen. Nå er vi der, sier Raja.

– Hvorfor ble du syk?

– Det er alt som skjedde fra 10. november. I de 18 dagene fra da og til jeg blir sykmeldt så skjer det mye. Det er selvsagt krevende budsjettforhandlinger, men så kommer i tillegg denne telefonsamtalen dere nå er kjent med, jeg var i kontakt med PST og advokat flere ganger mens jeg vitner i retten mot en ekstremist. Han ble også dømt i løpet av de samme 18 dagene. Etter rettssaken og når budsjettet var i havn, så gikk jeg til stortingslegen og hun ba meg ta ut sykmelding, sier Raja.

«Trine gjør meg syk»

– Internt i Venstre har du uttalt at «Trine gjør meg syk». Hva mener du med?

– Jeg har ikke uttalt meg noe sted. Helt fra jeg ble sykmeldt har jeg ikke sagt noe til noen presse noe sted. Nå er jeg friskmeldt, og derfor kan jeg gi disse intervjuene. Det er klart at den telefonsamtalen på høyttaler og situasjonen som oppsto, bidro til at jeg ble sykmeldt.

– Når du internt i Venstre sier at Trine gjør deg syk, hvilket inntrykk etterlater du da?

– Jeg vil be disse folkene som sier at jeg har sagt dette om å stå frem med navn og bilde.

– Du har ikke sagt det?

– Det er en ekstremt vanskelig arbeidssituasjon for politikere og vårt omdømme at slike ting spres.

– Men du har jo sagt dette?

– Det ligger en dårlig partikultur for alle partier at folk er anonyme kilder …. Men jeg har fortalt flere i Venstre at årsaken til at jeg er syk også delvis skyldes samtalen med Trine, ja.

Hun skal ta lærdom av dette

Raja sier han er lettet over at partilederen torsdag morgen valgte å beklage overfor ham.

– Trines oppførsel var uriktig. Den var feil. Hun har beklaget den, og det er jeg glad for. Ingen mennesker er ufeilbarlig. Trine har sagt at hun et forbedringspotensial. Hun skal ta lærdom av dette. Det kan alle ta. Vi må være gode rollemodeller for våre barn og samfunnet rundt oss. Nå har politikere et dårlig omdømme, og denne hendelsen bidrar til å svekke politikernes omdømme, sier han, og legger til:

– Jeg velger å være en god rollemodell, gå foran med et godt eksempel og akseptere hennes unnskyldning fullt ut. Jeg legger alle vonde ting til side. Jeg slutter meg til Trine som en god leder, som tar ansvar og som er en fantastisk kulturminister. Jeg tror absolutt alle i hele Kultur-Norge er enige i det. Hun er kunnskapsrik, hun har kvinnekampen i kroppen, hun har besøkt enorme mengder mikrobryggerier i valgkampen, hun er opptatt av menneskerettighetssituasjonen i Russland. Altså, hun har mye kompetanse. Den kompetansen tar jeg del i og lærer av, og jeg er sikker på at vi sammen vil løfte Venstre tilbake til gode målinger igjen. Akkurat nå er de ikke gode, og det har vi alle et ansvar for. Hun tar sin del av ansvaret, jeg som stortingsrepresentant tar min del og folk i grasrota rundt omkring i landet tar sin del av ansvaret, sier han.

– I dag er det 6. desember. Telefonsamtalen skjedde 10. november. Det tok altså nesten en måned før hun beklaget på en måte du kunne akseptere. Synes du det er godt lederskap?

– Det viktige for meg er at ledere tar ansvar. Nå har hun gjort det. Jeg er veldig glad for at hun kom med en unnskyldning i pressen offentlig, at hun ikke har bestridt hva som skjedde og at det som har kommet frem er riktig. Hun har en vanskelig jobb og situasjon. Jeg ber om forståelse for at en partileder kan være i en veldig presset situasjon. Hun klarer å stå oppreist og si unnskyld. Da er hun en leder jeg kan jobbe sammen med.

– Ikke forsøkt meg på lederkamp

– I telefonsamtalen sa Trine at du lyver, er uetterrettelig, at du er ute etter å ta henne og undergraver henne som partileder?

– Til det vil jeg si to ting. Hun har sagt at hun ikke står ved det hun sa, og hun beklager at hun sa det. Men nei, jeg har overhodet ikke forsøkt meg på noen lederkamp. Jeg har hele tiden stilt meg bak Trine som leder. Helt fra jeg var på Café Skansen med VG, og VG stilte meg spørsmålet «Er du klar til å påta deg oppgaver partiet gir deg?», og jeg svarte ja. Da ble overskriften «Abid Raja åpner for å bli leder». Det var ikke det jeg sa. Jeg står bak Trine som leder, det er ingen lederkamp i Venstre, jeg er ikke ute etter å undergrave henne som leder. Tvert om, så kommer jeg til å stå bak Trine og sammen løfte Venstre.

– Har du til enhver tid vært lojal mot Trine som leder?

– Ja. Jeg har stått last og brast med Trine gjennom alt. Hun har gitt meg rollen som finanskomitémedlem for Venstre. Den jobben gjør jeg helhjertet helt til jeg får en annen jobb av Venstre. Jeg tror alle som har fulgt med i mediene de siste årene, ser at jeg har bidratt til å løfte Venstre.

– Da Venstre skulle i regjering fikk dere tre statsråder. Du ble ikke en av dem. Var du enig med Trine i at det var riktig å holde deg utenfor?

10 sekunders stillhet.

– Det er Erna Solberg som velger sin regjeringskabal. Det er hun suveren til. Trine ba meg være Venstres finanspolitiske talsperson i Stortinget og parlamentarisk nestleder. De oppgavene har jeg forsøkt å løse på en god måte.

– Er det hipp som happ for deg om du blir statsråd?

– Åpenbart ikke. Det er ikke hipp som happ hva slags departement et parti får eller hvem som sitter i regjering. Alt er en del av en kabal, og da må jeg ha tillit til Trines vurderingsevne. Ting ville ha det slik at det passet best at jeg var på Stortinget. Jeg har tillit til de vurderingene hun gjør.