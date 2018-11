ÅSTED: Janne Jemtland ble skutt utenfor boligen hun delte med sin ektemann Svein Jemtland, ifølge tiltalen og hans forklaring. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Rettsmedisiner: Janne Jemtland påført vold mens hun var i live

HAMAR (VG) Janne Jemtland var påført blåmerker og flere ribbensbrudd mens hun var i live, ifølge rettsmedisiner Silje Osberg.

Aktor vender tilbake til opplysningene om dødsflekkene og viser til tiltaltes forklaring.

– Han forklarer at første gang hun er i vann er 22–24 timer etterpå. I mellomtiden, etter å ha pakket henne i plast, kjører han henne i bagasjerommet foruten når han flytter henne fra en bil til en annen? Hvordan ville dette sett ut?

– Vi ville forventet et annet mønster, sier rettsmedisinere.

Hun utdyper at dødsflekkene ville antydet hvilken side kroppen lå på, og at plasten og teipen ville satt spor.

Spørsmål om plasten kunne ført til kvelning

Aktor viser til Svein Jemtlands forklaring om at han pakket inn Janne Jemtland i plast og teipet rundt da han oppfattet at hun var død. Hun spør om det kunne ha ført til kvelning.

– Å bli pakket inn i plast ville nok absolutt ha ledet til en kvelning, uten at vi ville kunne forventes å se effekten av dette.

Spør om blåmerker på kroppen

Aktor ber rettsmedisineren om å fortelle mer om skadene avdøde var påført på armene.

Rettsmedisiner Osberg sier at blåmerkene, som er beskrevet som sirkulære, trolig kommer av stump vold, som kan skyldes støt mot eller slag mot en stump gjenstand eller overflate. Det kan også dreie seg om en hånd.

– Det er ikke skader vi sikkert kan knytte til en gjenstand, sier rettsmedisineren.

– Vitner har forklart om at de har hørt at Janne ble dratt og ropte “slipp meg, slipp meg”. Kan blåmerkene være forenlige med et grep? spør aktor.

– Ja. Det er flere blåmerker som kan være forenlige med fingermerker.

Spørsmål om blåmerker i ansiktet

– Det var blåmerker i ansiktet. Jeg forstår at noen av disse kan relatere seg til skuddskaden. Er det blåmerker som ikke kan relateres til det? Spør aktor Iris Storås.

– Vi har ikke funnet noe vi sikkert kan skille fra skuddskaden i ansiktet, svarer Osberg.

– Var i vann fra dødsøyeblikket eller kort tid etter

Rettsmedisineren sier at det er sparsomt med dødsflekker på Janne Jemtlands kropp.

– Dette er typisk hvor kroppen har vært oppbevart i vann eller at kroppen har vært lagt i vann etter kort tid. Dette kan tale for at Janne har vært i vann fra dødsøyeblikket eller har vært brakt i vann kort tid etterpå, sier Osberg.

Det er funnet sand i Janne Jemtlands luftveier, forklarer rettsmedisineren.

Rettsmedisinerne mener at Janne Jemtland døde to til tre timer etter at skuddskaden var påført.

Tegn på vold

Rettsmedisineren forklarer at lungene til Janne Jemtland har forandringer som ofte ses ved drukning, og at drukning antas å være dødsårsak.

Hun sier at skuddskaden var dødelig, men at den ikke anses å ha ført til umiddelbar død.

I tillegg hadde Janne Jemtland flere brukne ribbein.

– De påviste blåmerkene og ribbensbruddene har tegn av stump vold, og skadene har vært påført mens Jemtland var i live, sier Osberg.

Tiltalte har tidligere forklart at han kom til å tråkke på Jemtland etter at hun var skutt.

Beskriver skuddskaden

Rettsmedisiner Osberg beskriver at skuddet Janne Jemtland var rammet av, var avfyrt ganske rett forfra.

Mens hun legger fram funnene og viser fram bilder, sitter tiltalte Svein Jemtland med lukkede øyne og rynker pannen. Han fremstår som preget.

Ifølge de våpentekniske undersøkelsene, som vil bli nærmere redegjort senere tirsdag, har avstanden mellom pistolmunningen og Janne Jemtland trolig vært større enn fem centimeter. Det er dermed mest sannsynlig ikke snakk om et kontaktskudd.

– Skaden hadde inngangsåpning midt i pannen, sier politibetjent Harjo.

Den drapstiltalte ektemannen har forklart at skaden ble påført som følge av et uhell i et basketak mellom de to ektefellene. Skuddet skal ha gått av idet de to datt mot bakken mens han forsøkte å ta pistolen ut av hendene hennes. Dette mener påtalemyndigheten at ikke stemmer.

Obduksjon 15. januar

Obduksjonen av Janne Jemtland ble gjennomført 15. januar 2018.

– Vi fikk muntlig informasjon av Kripos. Det vi fikk vite var at kroppen av en kvinne var funnet på elvebunnen av Glomma 13. januar, forteller rettsmedisiner Silje Osberg.

Svein Jemtland er tiltalt for drapet på sin kone Janne Jemtland natt til 29. desember 2017. Han nekter straffskyld etter tiltalen.