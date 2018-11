Var om bord på KNM «Helge Ingstad»: – Tenkte umiddelbart det verste

HAAKONSVERN (VG): Flere av dem som var om bord på den havarerte fregatten forteller for første gang om de dramatiske minuttene etter kollisjonen.

KNM «Helge Ingstad» hadde en besetning på 137 om bord, da fregatten kolliderte med en oljetanker i Hjeltefjorden klokken 04.03 torsdag morgen. Åtte om bord ble lettere skadet i sammenstøtet.

Fredag kveld møter VG Knut Sander (20) på Haakonsvern, Sjøforsvarets hovedbase, sørvest for Bergen.

20-åringen fra Gol er vernepliktig og hovedtillitsvalgt om bord på fregatten. Han lå og sov da kollisjonen skjedde.

– Jeg våkner av at det bråker og at det rister, men det er ikke uvanlig om bord i en båt. Jeg prøvde å sovne igjen, så hørte jeg at de ropte «flooding, flooding» igjen og igjen, sier Sander til VG.

I ørska trakk han gardinene over vinduet i døren til lugaren.

– Da jeg så vann på gulvet skjønte jeg det var på ekte, fortsetter den vernepliktige

Sanders seksmannslugar lå akterut i skipet på babord, side, en meter under vannlinjen. Lugaren lå på motsatt side av der oljetankeren traff. Han måtte kaste seg ut, kun iført undertøyet, og fikk tak i en kjeledress underveis. Havarialarmen er i gang, og kommunikasjonssentralen om bord i båten roper ut hvilke rom på båten som er blitt oversvømmet.

Tenkte det verste

Presse- og informasjonskonstabel Marius Villanger (21) våknet av et smell og det han beskriver som en enorm buldring. Han er ikke en del av besetningen, men avtjener verneplikten som fotograf og var på besøk på skipet.

– Jeg tenkte worst case med en gang, for å være mentalt forberedt på det som kunne møte meg, forteller 21-åringen til VG.

Lugaren han delte med flere andre, lå ikke umiddelbart i nærheten av der tankskipet traff KNM «Helge Ingstad».

– Men vi tenkte umiddelbart det verste. Men jeg rakk aldri å bli redd. Dette øver de på hele tiden, fortsetter Villander.

Han tok seg umiddelbart til saniteten, der han forsøkte å gjøre nytte for seg, til tross for at han som besøkende ikke har andre plikter enn å holde seg i ro. En etter en strømmet det til besetningsmedlemmer, noen kledd bare i undertøyet, flere gjennomvåte og stinkende av drivstoff.

Han anslår det tok 40 minutter før de til slutt forlot skipet.

– Når vi kom oss av fartøyet var det en fantastisk følelse. Dette har vi taklet. Det var som en øvelse. Alt klaffet perfekt. Alt fungerte, sier Villander.

– Tungt

Tora Seth Reinertsen (21) fra Sandnessjøen er matros og hadde nettopp gått av vakt i operasjonsrommet da ulykken skjedde. Hun befant seg i spisemessen med flere andre da det smalt.

– Det tok ikke mange sekunder før vi skjønte at noe hadde gått alvorlig galt. Det var en ekkel lyd, en lyd du ikke skal høre, forteller hun VG.

Ved havari skal hun møte tilbake på operasjonsrommet der hun er stasjonert. Her fikk hun beskjeden om at skipet skulle grunnstøtes.

– Så vi var klare for å ta imot smellet, sier Reinertsen.

Hun sier hun ikke var redd under den dramatiske ulykken:

– Du går i fight-modus. Du har en jobb å gjøre.

Hennes jobb var å gå i lettbåten, så de kunne være klare til å bistå dersom resten av mannskapet måtte evakuere til flåtene. Lettbåten ble senket forbi den store flengen i skroget, og de om bord måtte bruke årene for å dytte seg klar fra det skadede skroget. Da kunne hun vinke til en kollega som sto på innsiden av skipet for å se på skadene.

Hun har vært om bord på fregatten i halvannet år. Å se skipet ligge grunnstøtt og skadet beskrives hun som spesielt.

– At hun ligger der alene uten oss er litt tungt, sier hun.

Forsøker å redde fregatten

Forsvaret sier at arbeidet med å berge KNM «Helge Ingstad» har gått etter planen, og at neste fase blir å heve fregatten over på en lekter.

Nøyaktig når arbeidet starter er uklart, men kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret sier til VG at arbeidet ikke vil starte i mørket fredag kveld.

Neste planlagte fase av operasjonen er å få fartøyet trygt på lekter og frakte fartøyet til Haakonsvern orlogsstasjon. Utstyret som kreves for å gjøre dette er på vei til stedet.

«10 cm unna å bli revet i stykker»

Tidligere har ett av besetningsmedlemmene beskrevet opplevelsen av krasjet, i en post spredd på Facebook:

«Jeg var knappe 10 cm unna å bli revet i stykker. Halve lugaren er revet bort og knust. Dekket rett over oss er bare borte og det er fuel i vannet og over hele meg. Måtte kjempe mot klokken for å ikke bli elektrosjokket av høyspentkabler som lå i vannet rundt meg.»