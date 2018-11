VEKKET AV KOLLISJON: Knut Sander (20) er hovedtillitsvalgt ombord på KNM «Helge Ingstad» Foto: Odin Jaeger / VG

Besetningsmedlem på KNM «Helge Ingstad»: – Da jeg så vann på gulvet skjønte jeg det var ekte

HAAKONSVERN (VG): Knut Sander (20) ble vekket av smell og risting da fregatten kolliderte natt til torsdag, men det er ikke uvanlig på et skip. Så gikk alarmen.

KNM «Helge Ingstad» hadde en besetning på 137 om bord, da fregatten kolliderte med en oljetanker i Hjeltefjorden klokken 04.03 torsdag morgen. Åtte om bord ble lettere skadet i sammenstøtet.

Fredag kveld møter VG Knut Sander (20) på Haakonsvern, Sjøforsvarets hovedbase, sørvest for Bergen.

20-åringen fra Gol er vernepliktig og hovedtillitsvalgt om bord på fregatten. Han lå og sov da kollisjonen skjedde.

– Jeg våkner av at det bråker og at det rister, men det er ikke uvanlig om bord i en båt. Jeg prøvde å sovne igjen, så hørte jeg at de ropte «flooding, flooding» igjen og igjen, sier Sander til VG.

I ørska trakk han gardinene over vinduet i døren til lugaren.

– Da jeg så vann på gulvet skjønte jeg det var på ekte, fortsetter den vernepliktige

Sanders seksmannslugar lå akterut i skipet på babord, side, en meter under vannlinjen. Lugaren lå på motsatt side av der oljetankeren traff. Han måtte kaste seg ut, kun iført undertøyet, og fikk tak i en kjeledress underveis. Havarialarmen er i gang, og kommunikasjonssentralen om bord i båten roper ut hvilke rom på båten som er blitt oversvømmet.

– Enormt smell

Til TV 2 forteller presse- og informasjonskonstabel Marius Villanger fra besetningen om kollisjonen med tankskipet.

– Det var et helt enormt smell, sier han.

Han forteller at det første smellet ble fulgt opp med et nytt smell da de gikk på grunn. Først da det dukket opp folk fra besetningen med klissvåte klær, forsto han alvoret, sier han. Han forteller at flere av besetningen mistet alle eiendeler under hendelsen. I etterkant skal de ha fått god oppfølging.

– Vi ble møtt av prest, psykolog og lege. Hele mannskapet har vært samlet siden gårsdagen. Ingen har fått lov til å forlate basen, og det er satt opp mulighet til å kontakte folk hjemme, sier han.

Forsøker å redde fregatten

Forsvaret sier at arbeidet med å berge KNM «Helge Ingstad» har gått etter planen, og at neste fase blir å heve fregatten over på en lekter.

Nøyaktig når arbeidet starter er uklart, men kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret sier til VG at arbeidet ikke vil starte i mørket fredag kveld.

Neste planlagte fase av operasjonen er å få fartøyet trygt på lekter og frakte fartøyet til Haakonsvern orlogsstasjon. Utstyret som kreves for å gjøre dette er på vei til stedet.

«10 cm unna å bli revet i stykker»

Tidligere har ett av besetningsmedlemmene beskrevet opplevelsen av krasjet, i en post spredd på Facebook:

«Jeg var knappe 10 cm unna å bli revet i stykker. Halve lugaren er revet bort og knust. Dekket rett over oss er bare borte og det er fuel i vannet og over hele meg. Måtte kjempe mot klokken for å ikke bli elektrosjokket av høyspentkabler som lå i vannet rundt meg.»