FUNNET HER: Janne Jemtland ble funnet i Glomma lørdag 13. januar i år. Hun hadde da vært i vannet i over to uker. Foto: Jørgen Braastad/VG

Rettsmedisinerne: Janne Jemtland druknet før hun ble senket i Glomma

INNENRIKS 2018-11-20T12:30:52Z

HAMAR (VG) Rettsmedisinernes konklusjon står stikk i strid med drapstiltalte Svein Jemtlands forklaring.

Publisert: 20.11.18 13:30

– Under obduksjonen tenkte vi at hun kunne ha druknet på funnstedet, men vi forsto etter hvert at dette var lite sannsynlig. Vi mener hun døde av drukning før skuddskaden tok livet av henne, sier rettsmedisiner Silje Osberg under sin forklaring i Hedmarken tingrett mandag.

Obduksjonsrapporten viste at tobarnsmoren hadde en skuddskade midt i pannen. Skaden førte til at Janne Jemtland umiddelbart ble bevisstløs , og at hun ville ha dødd innen kort tid. Likevel konkluderer den rettsmedisinske undersøkelsen med at dødsårsaken var drukning, om lag to til tre timer etter at skuddskaden var påført.

Les også : Kan ha druknet Janne før hun ble senket i Glomma

Dette betyr at påtalemyndigheten mener at Janne Jemtland har vært senket i vann allerede mellom klokken 04.15 og 05.15 natt til 29. desember.

Det stemmer ikke overens med at den drapstiltalte ektemannen hevder at han oppbevarte liket av Janne Jemtland i bilen sin helt til påfølgende kveld , et tidsrom på nær ett døgn, før han senket henne i Glomma.

– Undersøkelsene våre tyder på at hun døde i vann eller ble lagt hurtig i vann, sier Osberg.

Vann i lungene

Rettsmedisineren forklarer at lungene til Janne Jemtland hadde forandringer som ofte ses ved drukning. Det ble også funnet sandkorn i luftveiene.

Osberg forklarer at dette, sammenholdt med at det nærmest var fravær av dødsflekker, støtter opp under deres konklusjon om at tobarnsmoren døde av drukning.

Statsadvokat Iris Storås har sagt til VG at hun ikke ønsker å kommentere hvor politiet mener Janne Jemtland ble druknet nå, men at dette vil bli tema i prosedyren hennes.

Hun spurte derimot i retten om det var mulig at tiltalte hadde oppbevart Janne Jemtland i bilen i nær et døgn før han flyttet henne, som han hevder.

– Da burde det vært tydeligere merker på kroppen, sier hun.

– Kunne man ha reddet Janne Jemtland om hun ble brakt til sykehus kort tid etter skuddskaden var påført? følger aktor opp.

– Det tror jeg ikke. Man ville kunne holdt henne i live i kort tid, men hun ville ha dødd av skaden, sier rettsmedisineren.

Undersøkte alger

Politiet har i jakten på svar etter hvor Janne ble druknet undersøkt en rekke vannkilder rundt ekteparets bolig og ned mot sentrum av Brumunddal. De har også tatt prøver av vannet ved funnstedet i Glomma og springvannet hjemme hos ekteparet.

I forrige uke forklarte etterforskningsleder Trond Blikstad at målet med prøvene var å finne ut hvor Janne Jemtland ble druknet, ettersom man kan få i seg alger som er helt spesifikke for den aktuelle vannkilden man blir funnet.

Det ble funnet såkalte kiselalger i alle vannkildene, foruten i springvannet hjemme hos ekteparet.

Det ble heller ikke funnet alger i lungene til Janne, men det ble derimot funnet spor av grus, noe Blikstad mener forsterker teorien om drukning.