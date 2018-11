REFSES: Arfan Bhatti (41) har i en årrekke vært beskrevet som en sentral skikkelse i islamistmiljøet i på Østlandet, men møter nå sterk kritikk fra gamle kjenninger. Foto: VG

Islamist-opprør mot Arfan Bhatti: Mener han er en hykler

INNENRIKS 2018-11-15T13:15:07Z

Den nyetablerte islamistgruppen «Ansar-ul-haqq» mener islamisten Arfan Bhatti (41) er en hykler som ikke lenger kan kalle seg selv en muslim – fordi han gikk til søksmål mot staten og krevde penger.

Publisert: 15.11.18 14:15 Oppdatert: 15.11.18 14:51

– Dette er i høyeste grad hykleri. På den ene siden anerkjenner ikke Bhatti Norges og andre lands menneskeskapte lover, mens han på den andre siden vender seg til disse lovene for å dømme i saken mellom staten og ham, skriver islamistgruppen «Ansar-ul-haqq» i en pressemelding til VG.

Den nyetablerte islamistgruppen består blant annet av tidligere medlemmer fra Profetens Ummah, samt noen få andre muslimer. Gruppen opplyser at de står samlet om oppgjøret mot Bhatti.

Navnet «Ansar-ul-haqq» betyr « forsvarere av sannheten », ifølge gruppen.

Vant over staten

I oktober i år behandlet Oslo tingrett et søksmål som den kjente islamisten hadde tatt ut mot staten.

Bhatti mente at politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) urettmessig hadde forfulgt ham i tidligere straffesaker, og krevde derfor flere millioner kroner i oppreisning og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

I begynnelsen av november fastslo tingretten at staten må betale Bhatti nesten 120.000 kroner i erstatning og oppreisning.

– Advart av miljøet

Ifølge «Ansar-ul-haqq», har flere muslimer i vennekretsen til Bhatti gjentatte ganger advart 41-åringen mot å henvende seg til norsk domstol og saksøke staten, siden han da vil bli vantro.

– Foruten hykleri, så begår Bhatti islamsk sett « shirk ». Det betyr avgudsdyrkelse og fører ham ut av islam. Han kan derfor ikke lenger kalle seg selv muslim. Internt har han selv tatt til orde for å kritisere slike ting, skriver islamistgruppen.

Gruppen mener at islam ikke tillater muslimer å tilbe andre guder enn Allah, og at Bhatti, ved å søke lovgivning basert på andre lover enn Allahs lover, fører seg selv ut av islam.

– Muslimer har blitt beordret til å fornekte alle menneskeskapte lover. Man underkaster seg kun Allahs lover så lenge man ikke blir påtvunget noe annet.

I Bahttis tilfelle har han selv søkt frivillig om annet enn Allahs lovgivning, står det i pressemeldingen.

– Vil advare andre muslimer

VG har vært i direkte telefonkontakt med ett av medlemmene i den nyetablerte islamistegruppen, Adnan Shaluni.

– Hvorfor tar dere oppgjør med Bhatti i full offentlighet?

– Han er fremstilt som en lederskikkelse og farlig ekstremist i vårt miljø, noe som ikke stemmer. Det er vår plikt å advare andre muslimer mot sånne som ham. Vi mener at han ikke representerer oss når han går mot det Allah og hans sendebud har advart oss mot å gjør, svarer han.

Shaluni ble for to år siden utvist fra Norge, siden norske myndigheter mente han utgjorde en fare for rikets sikkerhet. I den forbindelse gikk han selv til søksmål mot staten.

– Hva er forskjellen mellom Bhattis søksmål og ditt søksmål?

– Jeg stevnet staten fordi det var den eneste muligheten jeg hadde til å anke utvisningsvedtaket. Jeg ble påtvunget, mens det i Bhattis tilfelle er noe han har valgt å gjøre frivillig. Jeg selger ikke min religion for penger i verden, svarer han, og viser ellers til pressemeldingen.

– Bør søke om tilgivelse

«Ansar-ul-haqq» mener Bhatti bør frykte hvordan Allah vil reagere på det de kaller hans avgudsdyrkelse.

– Vi har gjort vår plikt, som er å forby det onde og kalle til det gode. Han valgte ikke å ta til seg rådene han fikk, men vi vil minne ham om å søke om tilgivelse og innrømme sine feil offentlig, står det i pressemeldingen.

Den nyopprettede islamistgruppen viser til Allahs ord i to vers i Koranen, som de mener underbygger anklagene mot Bhatti.

– Dette er klare bevis mot hans handlinger.

Bhatti: Anonyme løshunder som bjeffer

VG har forelagt Arfan Bhatti kritikken fra islamistmiljøet.

– Jeg har aldri hørt om gruppen, eller kjenner til noen ifra min bekjent- og vennekrets som har dannet ny gruppe. Jeg har viktigere ting å foreta enn å svare anonyme løshunder som bjeffer, sier Bhatti til VG.

41-åringen sier også at han «eier ingen frykt for noe menneskesjel, eller vil noensinne henvende meg til andre for hjelp, enn å selv ordne opp i konfliktsituasjoner».