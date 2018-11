FRISK SOM EN FISK? Ifølge en ny rapport bør du passe deg for å få i deg for mye laks. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Advarer mot miljøgift i laks

INNENRIKS 2018-11-23T20:58:15Z

Vi bør spise langt mindre fet fisk enn norske kostholdsråd legger opp til, ifølge en ny EU-rapport.

Publisert: 23.11.18 21:58

En ny rapport fra EUs mattrygghetsorgan (EFSA) kommer med en tydelig advarsel: Vi får i oss for mye miljøgifter. Rapporten omhandler dioksiner og PCB, som blant annet kan føre til lavere sædkvalitet. Blant matvarene som inneholder aller mest av dette, er laks og annen fet fisk.

Mens norske myndigheter anbefaler 1,3 kilo fet fisk i uken, bør en som følger rådene fra EFSAs rapport holde seg til 185 gram, ifølge NRK .

Dioksiner og PCB Dioksiner og dioksinlignende PCB er miljøgifter som er fettløselige og lite nedbrytbare.

På grunn av fare for helseskade reguleres de strengt i fôr og mat. Stoffene hoper seg opp i mennesker og dyr.

Inntak over lang tid kan føre til nedsatt immunforsvar og redusert fruktbarhet.

Stoffene finnes i luft, jord og vann. Vi får hovedsakelig i oss disse stoffene gjennom kostholdet, og fettholdige næringsmidler er vår hovedkilde til disse miljøgiftene.

Kilde: Regjeringen.no

Til NRK sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet , at de vil vurdere om EFSAs rapport skal få konsekvenser for norske kostholdsråd:

– Vi synes denne rapporten er veldig viktig og utelukker ikke at vi kan komme til å endre kostholdsrådene. Men man må også skjønne at som myndighet som gir råd til alle i hele landet, kan ikke vi endre kostholdsrådene før vi har gjennomgått hele rapporten, og veid risikoen opp mot helsegevinstene fra fisk, sier Granlund.

– Skal gå grundig gjennom

Befolkningen skal få kunnskapsbaserte og godt dokumenterte råd for et trygt og sunt kosthold av myndighetene. Mattilsynet og Helsedirektoratet vil nå gå grundig gjennom den nye rapporten for å vurdere om den gir grunnlag for nye tiltak, skriver eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen på regjeringens nettsider.

Arbeidet vil bli gjort i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Vitenskapskomiteen for mat og miljø og Mattilsynet.

– Gjør gale ting med hormonsystemet

I fjor advarte syv norske forskere om mengden miljøgifter i fet fisk. Da mente Bjørn Johan Bolann, professor ved klinisk institutt ved Universitetet i Bergen, at rådene for hvor mye fet fisk gravide og småbarn får i seg burde bli strengere.

– Mange av disse giftene er såkalte nervegifter. De kan være kreftfremkallende, de påvirker immunsystemet og noen er såkalte hormonhermere, de ligner på naturlige hormoner og lurer kroppen til å gjøre gale ting i hormonsystemet. Noen mener dette er en årsak til overvektsepidemien, at miljøgifter påvirker hormonene, sa Bolann til VG.