Barnevernet vil at dørene lukkes i Jemtland-rettssaken

HAMAR (VG) Barnevernet har bedt om at dørene lukkes når forklaringene til Svein og Janne Jemtlands to mindreårige barn skal avspilles.

Begjæringen fra barnevernet ble sendt mandag.

Denne kom etter at Hedmarken tingrett avslo drapstiltalte Svein Jemtlands ønske om lukkede dører forrige uke. Han begjærte lukkede dører og at det skulle forbys å referere til det som vil komme frem sønnenes forklaring i retten.

Han ønsket også at de delene av hans forklaring som omhandlet barnas rolle i hendelsesforløpet drapsnatten skulle omtales bak lukkede dører.

Det var hverken barnas bistandsadvokat, påtalemyndigheten eller Hedmarken tingrett enig i.

Svein Jemtlands forklaring er nå ferdig, og etter planen skal tilrettelagte avhør av de to barna spilles av for retten etter lunsj onsdag.

Men nå har imidlertid barnevernet bedt om at dørene likevel skal lukkes, og Svein Jemtlands forsvarere har også anket avslaget de fikk på sin begjæring forrige uke.

Tingrettsdommer Trond Christoffersen besluttet tirsdag ettermiddag at det tas en pause i forhandlingene frem til lagmannsretten har behandlet anken over lukkede dører.

Retten settes onsdag klokken 11.45.

Sønnen var hjemme drapsnatten

Gjennom rettssakens to første dager kom det frem at ekteparets eldste sønn var hjemme da Janne Jemtland ble påført det dødelige skuddet i hodet.

Den drapstiltalte ektemannen ble spurt en rekke spørsmål rundt sønnens rolle denne natten , og hvordan han oppførte seg mot ham i dagene etter at Janne Jemtland var forsvunnet.

Han skal ha vært våken og hørt et smell denne natten, og er derfor et svært viktig vitne for påtalemyndigheten i saken mot Jemtland.

– Nå har vår klient fullført sin forklaring. Forklart seg grundig om hendelsesforløpet, syns han har har kommet seg gjennom det, sier Jemtlands forsvarer Ida Andenæs til VG.

Hun forteller at de har anket beslutningen om åpne dører fordi Svein Jemtland har et ønske om å skåne barna mest mulig under rettsforhandlingene.

– Det kom en faglig uttalelse som var egnet til å støtte opp under barnas behov for beskyttelse i denne situasjonen, og det var da barneverntjenesten som kom med den uttalelsen sier hun.

Hun mener det er spesielt at ikke bistandsadvokaten ikke selv ber om å lukke dørene under barnas forklaring.

– Vi syns i grunn at det er spesielt at det er vi forsvarerne som i det hele tatt ber om dette. Stort sett er det jo bistandsadvokaten som gjør det, det er det naturlige. I denne saken er dette blitt snudd, men vi forholder oss til det og gjør det vi tenker er riktig i situasjonen.

– Ethvert avhør av barn er belastende

De to barnas bistandsadvokat, Inger Johanne Reiestad Hansen, mener at ethvert avhør av barn er belastende, men at det ikke er slik at ethvert avhør likevel skal føres bak lukkede dører.

– Det må foreligge særlige grunner til at dørene skal lukkes, og det gjør det ikke i denne saken etter min oppfatning. Det at det er et barneavhør er ikke tilstrekkelig grunn i seg selv, sier hun til VG.

Hun legger til:

– Vi har et rettssystem og en domstolslov som vi forholder oss til. Så har barnevernet sine lover de forholder seg til.