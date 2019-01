I RETTEN: Christian Hatlo er politiadvokat på saken. Han fikk nylig gjennomslag for sine fengslingsbegjæringer av Oslo tingrett. Foto: Vidar Ruud/ NTB scanpix

To menn siktet for enormt overgrepsmateriale: 79 norske gutter kan være fornærmet

I det enorme beslaget fant man millioner av filer med overgrepsmateriale. Politiet mistenker at de to mennene før pågripelsen drev et barnehjem i utlandet.

Publisert: 22.01.19 11:11

De to mennene ble første gang pågrepet i 2014, hvor det ble gjort et stort beslag. De nektet å oppgi passord og brukernavn, men i 2016 klarte politiet å dekryptere beslaget.

Der fant de et stort overgrepsmateriale. Millioner av filer.

– Det er en veldig stor sak og et stort materiale som er avdekket. Vi snakker om millioner av bilder- og videofiler. Vi går fortsatt gjennom det nye beslaget og undersøker om det kan være personer i materialet som de har produsert. Gjennom avhør vil vi prøve å finne ut av om det også er begått fysiske overgrep, sier politiadvokat Christian Hatlo.

Arrestert ved hjemkomst

Gjennom etterforskningen ble politiet kjent med at de to mennene oppholdt seg i utlandet. Ifølge en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett er politiet kjent med at de skal ha opprettet et barnehjem her. Politiet gjorde også beslag i datautstyr i en bolig i utlandet.

De to mennene ble pågrepet 20. november i fjor etter at de begge returnerte til Norge. Da fant politiet mer overgrepsmateriale. Deler av det store beslaget er fortsatt ikke dekryptert.

«Ved gjennomgang av det man har greid å åpne er det avdekket så langt 79 mulige fornærmede norske gutter i barneskolealder. Av disse er 26 så langt identifisert. Det jobbes med å identifisere flere barn og avhøre de som allerede er identifisert», skriver Oslo tingrett i en fengslingskjennelse. Politiet skal i tillegg gjennomføre avhør av barn knyttet til mennene i utlandet.

Nekter oppgi passord

De to mennene sitter nå begge varetektsfengslet på bevisforspillelsesfare.

Oslo tingrett mener det foreligger bevisforspillelsesfare fordi det foreligger en reell mulighet for at de siktede vil slette potensielle bevis som ligger lagret på nettskyer og andre steder dersom de løslates, ettersom de ikke har villet oppgi brukernavn og passord til politiet.

VG har vært i kontakt med en av de siktedes forsvarer, som ikke ønsker å kommentere saken. Tirsdag formiddag har det ikke lykkes VG å komme i kontakt med forsvareren for den andre siktede.