FARGERIK: Avgått barne- og likestillingsminister Linda Helleland takket for seg og overrakte nyslått barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad en fargerik blomsterbukket da hun overlot kontoret i Barne- og likestillingsdepartementet til KrF-nestlederen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

KrF-Ropstad nekter å gå i homoparaden

INNENRIKS 2019-01-22T17:30:46Z

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier han ikke vil gå sammen med barnefamiliene i homoparaden Oslo Pride.

Publisert: 22.01.19 18:30

Dermed blir Ropstad den første statsråden i Barne- og likestillingsdepartementet på mange år som velger å avstå fra den fargerike – og i KrF-kretser kontroversielle – paraden.

Så langt VG har kunnet bringe på det rene har alle statsråder i departementet deltatt i paraden siden 2005 – da KrF sist satt i regjering og Laila Dåvøy (KrF) var barne- og familieminister.

13 år senere har altså Ropstad tenkt å videreføre KrFs tradisjon med å boikotte paraden. I dette intervjuet med VG forklarer den nyutnevnte ministeren hvorfor.

«Hvorfor må man gå i tog?»

Samme dag som han tiltrer som statsråd flytter også statsminister Erna Solberg (H) ansvaret for likestillings- og antidiskrimineringspolitikken vekk fra Ropstad og til Venstre-leder Trine Skei Grande, som dermed blir kultur- og likestillingsminister.

– Jeg kunne godt ha hatt ansvaret for det feltet (homopolitikken, red.anm.) også, men jeg er glad for at jeg har ansvaret for tros- og livssynspolitikken. Det som jeg vil understreke veldig tydelig er at jeg er barne- og familieminister for alle, for alle barn og alle familieformer. Og det skal jeg jobbe for hver eneste dag, sier Ropstad til VG.

– Men det er en forskjell i synet på homofile og politikk overfor homofile mellom deg og Trine Skei Grande?

– Vi står begge fullt inne for regjeringsplattformen, og jeg hadde aldri sagt ja til å bli statsråd hvis jeg ikke kunne stått hundre prosent inne for den.

– Kommer du til å gå i homoparaden «Pride»?

– Jeg har ikke gått der, og har ikke tenkte å gjøre det heller. Men som sagt så er jeg statsråd for alle barn og alle familieformer. Og en viktig jobb blir å motvirke og bekjempe mobbing, for eksempel. Det å kjempe mot diskriminering er en viktig jobb for meg.

– Hvorfor skal du da ikke gå i paraden?

– Hvorfor må man gå i tog for å stå for den type saker? Jeg kommer til å bruke jobben min …

– Men hvorfor vil du ikke gå i tog? Kunne ikke det være hjelpsomt hvis man ønsket å få ned diskriminering av homofile?

– Jeg tror ikke det er hvorvidt du går i et tog eller ikke som er det avgjørende. Jeg vil gjennom jobben min som barne- og familieminister kjempe for alle barn og alle familieformer. Det er også sånn at vi kjemper for mangfold i dette landet, og ulike uttrykksformer, og så tror jeg folk har respekt for at jeg velger ikke å gå i toget.

Føler at jeg ikke må

– Statsråder i dette departementet har som tradisjon å gå i “Pride-paraden” Hva gjør at du velger ikke å gjøre det?

– Jeg har bare ikke tenkt å gjøre det.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg føler at jeg ikke må det, heller.

– Du må ikke, men det ville kanskje være naturlig gitt historikken i dette departementet?

– For det første tror jeg at man må finne sin rolle, det gjelder enhver statsråd. Som jeg understreker, så kommer jeg til å bruke jobben min til å kjempe for alle barn og alle familieformer.

– Men mange vil tro at grunnen til at du ikke vil gå i homoparaden er at du ikke er så positivt innstilt til homofile som dine forgjengere og din regjeringskollega Trine Skei Grande, som har varslet at hun nettopp vil gå i paraden?

– Men jeg er en statsråd for alle barn og alle familieformer.

– Er du det når du ikke vil gå i den paraden?

– Er alle som ikke går i paraden ikke positive til homofile?

– Alle de andre som ikke går i paraden er ikke statsråd i dette departementet.

– Det er ikke sånn at man må gå i tog for å stå opp for ulike rettigheter eller saker.

Forståelse og respekt

– Det er ikke det at du må gå, men du sier at absolutt ikke vil gå?

– Det sier jeg ikke. Jeg sier at jeg ikke har tenkt å gå.

– Så du kan komme til å gå likevel?

– Jeg har ikke tenkt å gå.

– Du har bestemt deg for ikke å gå?

– Jeg har jo ikke gått i paraden før.

– Men nå er du statsråd, og da er det en litt annen situasjon?

– Ja, samtidig har jeg ikke tenkt å gjøre det. Jeg har tenkt å bruke jobben min til å være en statsråd for alle.

– Det ble lagt merke til at din forgjenger som partileder, Knut Arild, gikk i «Pride»-paraden i 2016, og det skapte veldig mange negative reaksjoner mot ham innad i KrF. Er det grunnen til at du ikke vil gå?

– Nei, jeg har full respekt og forståelse for at Knut Arild gikk i paraden, og den begrunnelsen han hadde.

– Men du og Hareide har et forskjellig syn på homofile ettersom han gikk i paraden og du ikke skal gjøre det?

– Jeg har samme syn og står på samme partiprogram, og på den regjeringsplattformen vi har. Jeg har veldig stor forståelse og respekt for alle som ønsker å gå i paraden og håper at folk også har forståelse for dem somikke ønsker å gå i paraden.

– Hva synes du selv om paraden?

– Jeg har ingen problemer med den. Jeg synes det er flott at man velger å uttrykke seg på den måten, gå i tog og stå opp for homofiles rettigheter. Det synes jeg er flott, sier Ropstad.