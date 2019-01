To personer drev på et isflak i Drammenselva

To personer i 20-årene drev lørdag kveld på et isflak i Drammenselva i Åmot i Buskerud. Et Sea King-helikopter ble rekvirert, men kort tid senere klarte de å redde seg i land for egen maskin.

Det melder politiet i Sør-Øst på Twitter. Begge personene er uskadd.

– De varslet selv brannvesenet, forteller Kjell Reidar Johansen, i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Politiet fikk melding om hendelsen via brannvesenet, og kan ikke fortelle noe om bakgrunnen for at de to var fanget på isflaket. Hendelsen skal ha skjedd ved Komperudsletta i Modum-kommune.

– Et Sea King er på vei for å plukke dem opp, og brannvesenet har i tillegg sendt ut dykkere. Brann har kontakt med dem på telefon, sa Johansen.

Ifølge brannvesenet er det snakk om to personer i 20-årene, opplyser operasjonslederen.

