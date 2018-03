Mellom 15 og 20 elever var involvert i slagsmål på Stovner videregående onsdag, og én ble sendt på sykehus. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

En sendt til sykehus etter masseslagsmål på Stovner Videregående

Publisert: 28.02.18 21:05

Én ble sendt til sykehus og en annen til legesjekk etter at 15–20 elever barket sammen på Stovner videregående skole.

Politiet fikk melding om hendelsen litt over 12 onsdag formiddag. Rundt 15–20 personer skal ha vært involvert, og alle var elever ved skolen. Disse skal ha forlatt skolen innen politiet ankom.

– Det er tre fornærmede, og en er sendt til sykehus. Alvorlighetsgraden er uavklart, men personen var ved bevissthet. En annen ble sendt til legevakt, og den tredje hadde mindre skader, sier jourhavende jurist Heidi Hansen ved Oslo politidistrikt.

Ifølge Hansen skal det ha blitt brukt gjenstander i voldsutøvelsen, men politiet vil ikke utdype om det er snakk om våpen. Noen av de fornærmede skal ha blitt slått og sparket, og et titalls personer skal ha gått løs på én person.

Politiet har så langt pågrepet én person, men utelukker ikke flere pågripelser.

Det er satt i gang avhør av vitner, men Hansen vil foreløpig ikke kommentere mulig bakgrunn for slagsmålet.

– Politiet ser svært alvorlig på saken. Skolen skal være et trygt sted, kommenterer Hansen.

Flere hendelser i høst

Stovner videregående har tidligere hatt problemer med voldsepisoder, og skolen er en av flere skoler hvor politiet har ekstra fokus. Flere hendelser med både slåsskamper og generell uro fant sted i høst, særlig rundt skolestart.

I fjor høst gikk rektor ved skolen, Terje Wold, ut og fortalte at han på grunn av vold, trusler og uro ikke kunne garantere ansatte og elever et trygt arbeidsmiljø . I en epost sendt til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune ba Wold om strakstiltak for å ikke miste kontrollen på skolen.

De siste årene har også antallet voldsepisoder i Oslos videregående skoler økt. I 2016 ble det politianmeldt mer enn dobbelt så mange volds-og trusselsaker som året før.