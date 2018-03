VIKTIG: En ny studie gjennomført av forskere ved Universitetet i Bergen viser at riktige verdier D-vitamin kan redusere risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom. Foto: Mark Lennihan / TT / NTB scanpix

Ny norsk forskning: Vitamin D reduserer dødelighet for personer med hjerte-kar-sykdommer

Publisert: 12.03.18 22:03

Hvis du allerede er rammet av hjerte- eller karsykdom kan du redusere risikoen for dødelighet som følge av sykdommen med 30 prosent om du passer på å ha normale verdier av D-vitamin.

Det kommer frem i en nylig publisert studie gjennomført av forskere ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus.

Funnene er publisert i det medisinske tidsskriftet The Journal of Clinical Endrocrinology & Metabolism .

Studien viser at D-vitaminstatusen kan påvirke både utviklingen og overlevelse av hjerte- og karsykdommer:

– Vi ser at passelige vitamin D-nivåer hos disse pasientene reduserte dødeligheten betraktelig, og at det er viktig å opprettholde et bestemt nivå av D-vitamin i kroppen. Både for mye, og for lite øker risikoen, sier leder av studien, professor Jutta Dierkes ved Klinisk Institutt 1 ved UiB.

Gunstig nivå

I studien har Dierkes og kollegaer analysert og fulgt opp plasmaprøver fra 4114 personer med hjerte- og karsykdommer gjennom en 12-årsperiode fra år 2000, hvor gjennomsnittsalderen på deltagerne var 62 år.

– Våre funn viser at det er gunstig å ha verdier rundt 42 til 100 nmol/l D-vitamin i blod. Har man over eller under dette nivået øker risikoen for å dø av hjerte-kar-sykdommer, sier Dierkes til VG.

Vitamin D-nivå måles i nanomol pr. liter (nmol/L) i blodet.

Studien viser at personer som hadde konsentrasjoner av biomarkøren 25-hydroxyvitamin D, eller 25OHD (kroppens vitamin D-status) under 42 nmol/l hadde en økt risiko for å dø som følge av hjerte-karsykdommen.

Individuelle behov

Hun sier at det er vanskelig å gi generelle anbefalinger om hvor store mengder med D-vitamintilskudd man bør innta, fordi det avhenger fra person til person, hvor man bor, og hva slags kosthold man har fra før.

I Helsedirektoratets rapport «Utviklingen i norsk kosthold 2017» kommer det frem at det i Norge er påvist utilfredsstillende vitamin D-status blant eldre og enkelte innvandrergrupper, samt at mange nordmenn har lave blodnivåer av vitamin D i vinterhalvåret.

«Etter Helsedirektoratets anbefaling blir margarin, smør og flere typer melk tilsatt vitamin D», står det i rapporten.

Samtidig som inntak av vitamin D i kosten har økt noe siden 1980-tallet har også anbefalingene for inntak økt. Helsedirektoratet anbefaler nå 10 mikrogram per dag forvokste og barn, og 20 mikrogram per dag blant de over 75 år.

Nasjonalt råd for ernæring er nå i gang med å utrede nye tiltak for å sikre god vitamin D-status i befolkningen i lys av at anbefalingene har økt, står det i kostholds-rapporten som ble publisert i desember i fjor.

Fakta Fakta Vitamin D * Et fettløselig vitamin som særlig finnes i sollys, fet fisk og fiskeoljer. * I sommerhalvåret – fra mai i september – er lyset fra solen i Norden så kraftig at utendørs opphold selv før klokken 12 og etter klokken 15 gir nok D-vitamin. I vinterhalvåret – fra oktober i april – er ikke strålingen sterk nok til at det dannes D-vitamin når man oppholder seg i solen * Jo mørkere hud, jo mer sollys trenger man for å få nok D-vitamin. * Spedbarn, eldre over 75 år og grupper av innvandrere er spesielt utsatt for D-vitaminmangel i Norge * Lyshudete fyller lageret på kort tid. * Eldre trenger mer sol enn yngre. * Overvektige må også ha høyere inntak – fordi D-vitaminet lagres i fettvev. Kilde: Helsedirektoratet

Anbefaler 10 mikrogram daglig

Professor Dierkes understreker at mens de nordiske landene anbefaler et totalt inntak på 10 mikrogram daglig fra alle vitamin D-kilder, så anbefaler USA 15 mikrogram og Tyskland 20 mikrogram:

– Selv om nordmenn får mindre sol enn tyskere, så spiser de mer fisk og tran. Det er viktige vitamin D-kilder om vinteren, i tillegg til fysisk aktivitet ute i sommerhalvåret, sier hun.

Forskeren og professoren råder alle som har hatt hjerte- og karsykdom til å måle D-vitaminnivået, slik at man eventuelt kan regulere inntaket med kosttilskudd, uteaktiviteter, feit fisk og beriket mat.

– Det kan gjøres med en enkel blodprøve hos fastlege. Det er også viktig å ta høyde for at nivåene svinger med årstidene. En prøve i september viser ikke det samme som en prøve i januar. Det kan forventes at verdiene i janiar eller februar er lavere fordi det ikke dannes vitamin D i huden fra oktober til april, sier hun.