1 av 9 Etter lang tids sykemelding har Trond Giske entret scenen i Folkets Hus på Gjølme, en time sør for Trondheim. Giske beklager, også overfor varslerne.

Trond Giske til VG: – Jeg har aldri gruet meg så mye til en tale før

Publisert: 10.02.18 13:47

GJØLME/OSLO (VG) Det var en ydmyk og beklagende Trond Giske som holdt sin «comeback-tale» på årsmøtet til Orkland Arbeiderparti.

Foreldrene hans satt i salen og hørte på sønnen sin. Han fortalte at de er en del av den norske historien.

– Pappa vokste opp på en liten øy utenfor Ålesund, Giske. Mamma vokste opp på et småbruk i Østerdalen. Aldri så fattige at de gikk sultne til sengs, men aldri så rike at de glemte hva fattigdommen var.

– Jeg kunne ikke hatt bedre foreldre. Ikke fintfolk, men de fineste folkene. Mamma på 83, pappa som blir 80 i neste uke. Jeg er veldig stolt og glad for at de sitter her i salen med oss.

Etter talen lørdag sier Giske til VG at det er godt å være tilbake, og opplyser at han vil være tilbake på Stortinget tirsdag.

– Jeg har aldri gruet meg så mye til en tale før, sier Giske til VG som svar på spørsmålet om han hadde forberedt seg godt da han var på vei ut av Folkets Hus.

– Hvordan har du det?

– Nei, hva skal jeg si. Jeg må kjenne litt på det, det er første dagen på jobb etter syv uker, sier han til VG.

Etter lang tids sykemelding entret Trond Giske lørdag scenen i Folkets Hus på Gjølme/Råbygda, en time sydvest for Trondheim. Han er ikke lenger nestleder i partiet – og får heller ikke sitte i partiets sentralstyre , så det er som stortingsrepresentant han nå møter partiets lokale medlemmer.

– Har du følt deg rettsløs?

– Jeg har ikke noen kommentar til det nå, sier Giske.

– Hvorfor gruet du deg?

– Det var jo en spesiell tale. Det er det ingen tvil om. Men det var varme fine folk, sier han.

– En uforbeholden unnskyldning

Trond Giske ble tatt imot med stående applaus i Orkdal.

– For meg er dette å komme hjem. Dere bygger nå et parti for en ny tid, dere skal gi svarene som folk skal tro på. Orkdal har som storesøster i dette laget vært viktig, men også de mindre kommunepartiene har gjort sitt. Det er ofte de mindre kommunene som er redd for å miste sitt, sier han innledningsvis i sin tale.

Han legger seg på en beklagende linje, hvor han ikke med et ord nevner at han er uenig i noen av varslingene.

– Jeg er lei meg for folk som har hatt det vondt, varslere, men også for hvordan det har rammet mine nærmeste, sier han. – Jeg er lei meg for at jeg ikke har vært nok bevisst min rolle og min makt i sosiale sammenhenger. Jeg har gjort feil og sier unnskyld. Jeg gir en uforbeholden unnskyldning, sier han.

Giske legger ikke skjul på at han var nervøs for talen han skulle holde. Og forteller om da han som ung og uerfaren skulle ta ordet i lokallagene her.

– Jeg grua meg til å ta ordet. Nå står jeg her igjen, langt eldre og mer erfaren, men likevel kjenner jeg på følelsen fra den gangen, sier Giske.

– Når du går gjennom en storm

Han fortsatte:

– Når du går gjennom en storm, er det alltid fint ikke å stå alene. You never walk alone. Det har dere alltid vist meg, sier han.

Han fortsatte med politikk.

– Vi må satse der vi har fortrinn. Olje og gass, vind og vann, reiseliv, skogbruk og landbruk, IKT, helseteknologi og havnæringen. Det er sånn Norge har blitt et rikt land:

– Våre motstandere reagerer når vi sier at de vil selge Norge bit for bit, men når de vurderer privatisering av Statskog, som eier en femtedel av den norske landjorden, da handler det bokstavelig talt om salg av Norge, sier Giske.

Derfor er han på dette møtet

Det gamle Orkdal Arbeiderparti er nå lagt ned og fire kommuner slår seg sammen om å bli det nye Orkland Arbeiderparti. Det ble imidlertid litt mer oppstuss om møtet enn forventet da det ble klart at det var nettopp Giske som skulle holde innledningstalen for det nye partiet.

Ap har konkludert med at Giske har brutt partiets retningslinjer for seksuell trakassering, men har møtt stor motstand fra Giskes advokater .

Også Giskes samboer Haddy Njie har i et brev tatt et nådeløst oppgjør med Ap-leder Jonas Gahr Støre – som hun mener har gjort Giske rettsløs.

Det er først nå at Giske er tilbake og selv snakker om saken.

I talen til lokallagene fortalte han om partiets grunnlag.

– Arbeiderpartiet er på sitt beste når det er de vanlige medlemmene som bestemmer, et ekte demokrati med reell deltagelse, sier Giske.

– Når vi skal få ny tillit, er det vi som må forandre oss. Det er vi som må lytte og lære. Jeg er sikker på at den jobben skal vi klare sammen, sier Giske til stor applaus fra salen.

Giske fortsatte å utbrodere sitt yndlingstema; skolepolitikken og hegning om fellesskolen.

Han har skrevet bok om utfordringene som ligger i at så mange elever faller ut, i videregående skole, hvor ulikhetenes reproduksjon er knallhard:

– For oss er dette viktig. Dette er våre ungdommer, vår jobb. Den jobben er jeg klar for å gjøre, den jobben håper jeg dere er klare for å ta fatt på, sa han til applaus.

– Det er ungene til foreldrene med minst stemme, som sliter mest, fastslo han.

– Ingen selvfølge

Han flørtet med LO.

– Vi har verdens beste fagbevegelse. Derfor skal vi alltid være på lag med LO og fagbevegelsen; vi skal være fagbevegelsens parti.

Giske sier de har en lang vei å gå.

– Det er ingen selvfølge at Arbeiderpartiet kommer tilbake. Jeg snakket med folk i valgkampen som sa at de trodde at om fire år så var vi tilbake.

– Utfordringen er som Hanne Skartveit skriver i VG i dag, helt riktig – den er politisk. Det er en politisk jobb å gjenreise oss.

Personlig om fødsel

Giske fortalte også om fødselen til sin datter, for vel ett år siden.

– La meg være litt personlig: Jeg har to fantastiske døtre. De to viktigste menneskene i mitt liv. Ei sterk og klok jente på 14, og ei egenrådig littjpie på ett og et halvt. Da hun minste, Maria, skulle komme til verden, så dro vi til Ullevål, sa han og fortsatte:

– Forventningsfulle og spente, men alt var ikke som det skulle. Fødselen varte og rakk, pulsen til Maria var plutselig ujevn, samboeren min Haddy var helt utslitt. Og hvis noen er i tvil, jeg har ei ganske tøff og modig samboer, sa Giske til applaus.

– Så besluttet legen at det skulle tas et hastekeisersnitt. I løpet av en halvtime så skjedde alt, et kobbel av leger og sykepleiere, anestesisykepleier, jordmødre. Jeg tror det var elleve stykker inne i den operasjonssalen. Og plutselig så ser vi hvor fantastisk den norske velferdsmodellen er. Og så står du der med det aller mest dyrebare i armene, sa han og sammenfattet:

Han forteller at begge døtrene kom til verden med hastekeisersnitt.

– Jeg har fått igjen på skatten. Una og Maria. Det jeg fikk igjen de to gangene velferdsstaten virkelig var der for meg, er verdt uendelig mye mer enn jeg noensinne kan betale i skatt. Det er det den norske velferdsmodellen handler om.

Snakket om Utøya

Giske avsluttet med å hylle de fem lokale AUF-erne som døde på Utøya. Han talte varmt om dem og det var en rørt forsamling som reiste seg og trampeklappet Giske ned fra talerstolen.

Etter talen avviste han å prate om varslingssakene.

– Du har vært nestleder og fremtredende politiker i Ap i en årrekke; hvordan blir det å sette seg på bakerste benk på Stortinget?

– Jeg begynte i familie- og kulturkomiteen og fikk være med på å utforme barnehageforliket og kulturløftet. Nå skal jeg i gang igjen og det ser jeg frem til.

– Du har ikke pratet med nestleder Hadia Tajik på flere måneder; skal der nå ta en prat?

– Jeg har vært sykmeldt og har ikke pratet med så mange. Nå skal jeg gjøre en jobb i Stortinget og jobbe godt sammen i stortingsgruppen.

AP-leder Jonas Gahr Støre sier følgende til VG etter Giskes tale:

– Jeg ønsker Trond velkommen tilbake etter sykemelding og ser fram til godt samarbeid i stortingsgruppen.