UTEN STRØM: Bergen lufthavn Flesland, Bybanen og 22.000 personer var uten strøm etter en skade i en BKK-stasjon. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Gigantisk strømbrudd i Bergen

Publisert: 04.02.18 11:41

Store deler av Bergen var uten strøm i flere timer, også Bybanen og Bergen lufthavn Flesland er påvirket.

Søndag formiddag rammet et stort strømbrudd flere steder i Bergen .

Det var TV 2 som først omtalte saken. Årsaken skal være en skade i en BKK-stasjon på Kokstad.

Energiselskapet meldte på sine feilmeldingssider i 11-tiden at over 22.000 personer er uten strøm. I 14-tiden søndag melder energiselskapet at alle har fått strømmen tilbake.

Eksplosjon

Vest politidistrikt skriver på Twitter at strømmen hadde gått i store deler av Bergen sør like før klokken 10, søndag formiddag.

– Det har vært en eksplosjon i BKK sin stasjon på Kokstad. En del røyk. Ingen åpne flammer, meldte Vest politidistrikt på Twitter søndag formiddag.

Politi og brannvesen har rykket ut til transformatorstasjonen. Sivilforsvaret har økt sin beredskap som en følge av strømbruddet, skriver TV 2.

Brannvesenet melder på Twitter at de har kontroll og ingen skal være skadet i eksplosjonen.

Flesland rammet

Strømmen skal være borte i områdene Kokstad, Fana og Krokeide og over 22.000 personer var uten strøm flere timer.

Strømbruddet rammer også Bybanen og Flesland lufthavn.

Kommunikasjonssjef ved Bergen lufthavn Flesland, Cathrine Fuglesang Framholt sier til VG at flytrafikken går som normalt.

– Vi har nødaggregater som slår inn, men det er begrenset med servering på Flesland, da det er en del serveringssteder og butikker som vi må holde stengt, sier Framholt.