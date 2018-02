Nye metoo-varsler i flere partier

SAMLET SEG: Nå har alle partiene på Stortinget mottatt ett eller flere varsler om seksuell trakassering etter at metoo-kampanjen startet. Tirsdag samlet alle partilederne seg for å dele erfaringer og diskutere situasjonen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Frp har mottatt to nye varsler den siste uken, MDG har mottatt ett, og KrFU melder om to varsler som ikke tidligere er kjent. Totalt har partiene mottatt minst 77 varsler.

Nye varsler fortsetter å komme inn til partiene etter den massive oppmerksomheten metoo-sakene i politikken har fått den siste tiden.

Frp bekrefter at de har mottatt to nye varsler siden forrige uke. Dermed er partiet oppe i ti varsler siden oktober, inkludert Ulf Leirstein-saken.

– Alle varsler blir behandlet og fulgt opp av vårt organisasjonsutvalg i henhold til våre retningslinjer, skriver assisterende generalsekretær Øistein Lid i en epost til NTB.

Også varsler i Rødt og MDG

Miljøpartiet De Grønne (MDG) opplyser til NTB at de torsdag mottok sitt første varsel om uønsket seksuell oppmerksomhet, og at varslet nå sjekkes ut. Tidligere har partiet oppgitt at de har fått ett varsel, men dette gjelder ikke seksuell trakassering, men andre forhold, presiserer partisekretær Lars Gaupset.

Tidligere i uken ble det kjent at også Rødt har fått sitt første varsel. Det betyr at samtlige av partiene som er representert på Stortinget nå har mottatt varsler etter metoo-kampanjen.

KrFs ungdomsparti KrFU har fått mye oppmerksomhet om Julia Sandstø-saken, som først ble omtalt i Aftenposten før jul, men som omhandlet varsler fra 2015 og 2016. Siden metoo-kampanjen begynte i høst, har ungdomspartiet også fått to nye varsler som ikke tidligere er omtalt, opplyser ungdomspartiet.

– Det ene kom i siste halvdel av 2017, og det andre i begynnelsen av 2018. Begge sakene er under håndtering, skriver Otto Galtung, generalsekretær i KrFU, i en epost til NTB.

Senterungdommen opplyser også om to varsler som ikke tidligere er kjent, det ene fra i fjor sommer og det andre fra i fjor høst.

– Begge sakene er håndtert og avsluttet. Vi har siden ikke mottatt flere varsler, opplyser generalsekretær Karen Følgesvold.

Elleve varsler om Tonning Riise

Landets to største partier, Høyre og Arbeiderpartiet, er også de to partiene som har mottatt flest varsler. Høyre, inkludert Unge Høyre, har mottatt totalt 25 varsler, etter å ha mottatt fire nye varsler i løpet av forrige uke. Varslene gjelder en rekke personer, men hele elleve av varslene gjelder tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Heller ikke Senterpartiet, KrF eller Venstre har mottatt nye varsler sist uke. Unge Venstre melder imidlertid om at de har mottatt varsler det siste året, men vil ikke gå ut med konkret antall.

– Det er snakk om et fåtall saker av varierende alvorlighetsgrad som vi har måttet håndtere, opplyser generalsekretær i Unge Venstre, Eirik Natlandsmyr.

Fakta Fakta om metoo-varsler i partiene * Arbeiderpartiet/AUF: Har mottatt «et tjuetall» varsler siden midten av desember i fjor. Gjelder personer på ulike nivåer. Åtte av varslene gjelder tidligere nestleder Trond Giske. * Høyre og Unge Høyre: 25 varsler fordelt på en rekke personer. Elleve av varslene gjelder tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. Hendelsene det er varslet om strekker seg over en periode på seks år. * Fremskrittspartiet: Ti varsler eller bekymringsmeldinger siden oktober i fjor, inkludert saken som omhandler Ulf Leirstein, som har trukket seg fra alle tillitsverv. * Senterpartiet: Sju varsler fra 2000 til i dag. De fleste kom i fjor høst. Senterungdommen har mottatt to varsler, ett i fjor sommer og ett i høst. * Venstre: Tre varsler fra desember i fjor til i dag. Seks saker av varierende alvorlighetsgrad fra november 2017 og fem år tilbake i tid. Unge Venstre opplyser at de har mottatt et fåtall varsler av varierende alvorlighetsgrad det siste året som de har håndtert, men vil ikke oppgi antall. * SV: To varsler som ligger en del år tilbake i tid. I tillegg tre varsler i SVs ungdomsparti siste to år. En av sakene etterforskes som voldtekt. Ett av varslene omhandler to personer. * KrF: Ingen varsler i moderpartiet, men KrFU har mottatt to varsler det siste året. En i siste halvdel av 2017 og en i starten av 2018. I tillegg har mediene omtalt varsler som tidligere fylkesleder i Akershus KrFU, Julia Sandstø, ga ungdomspartiet i 2015–2016. * MDG: Ett varsel som nå er til behandling. * Rødt: Ett varsel. Partiet har oppfordret varsleren om å politianmelde saken. Varselet gjelder en person som har verv i et lokallag og hendelsen ligger tilbake i tid.

Arbeiderpartiet og AUF oppgir at de totalt har mottatt et tjuetalls varsler siden metoo-kampanjen startet. Åtte av dem er knyttet til tidligere nestleder Trond Giske. Verken moderpartiet eller AUF har mottatt nye varsler i løpet av den siste uken, får NTB opplyst.

Heller ikke Senterpartiet, KrF eller Venstre har mottatt nye varsler sist uke. Unge Venstre melder imidlertid om at de har mottatt varsler det siste året, men vil ikke gå ut med konkret antall.

Felles møte

Tidligere denne uken samlet partilederne fra alle partiene seg på Stortinget til et felles møte for å utveksle erfaringer etter uker der metoo-saker har preget alle de store partiene.

Både Ap og Høyre har også satt ned utvalg som skal levere forslag til nye regler.

– Vi må gjenopprette tilliten til politikken og skape trygghet for de mange som har lyst til å engasjere seg i partiene, spesielt de unge. Derfor bør vi også møte denne utfordringen sammen, ikke bare hver for oss i hvert vårt parti, uttalte statsminister Erna Solberg til NTB i forkant av møtet.